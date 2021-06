OM : David Luiz prêt à signer à Marseille !

Dans : OM.

La rumeur d'une possible signature de David Luiz à l'Olympique de Marseille prend de l'ampleur. Le défenseur brésilien est tenté à l'idée de travailler avec Jorge Sampaoli.

Depuis quelques jours, et surtout un message de Pablo Pavan un proche de David Luiz, la possibilité de voir le défenseur de 34 ans signer à l’OM lors de ce mercato a pris jour. Laissé libre par Arsenal, où il n’a pas convaincu, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain sait qu’il va désormais devoir faire un choix qui l’emmènera un peu plus vers la fin de sa carrière. Si Benfica a le désir de faire revenir David Luiz, le club qui l’a fait connaître à toute l’Europe il y a bientôt 14 ans a des concurrents. Et effectivement Pablo Longoria a bien le nom du défenseur central sur sa liste comme le confirme ce dimanche La Provence. L’Olympique de Marseille a même déjà noué des contacts avec l’agent de David Luiz et l’idée d’une signature à l’OM n’a pas été repoussée. « L’idée d’évoluer sous les ordres de l’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentine est de nature à le motiver à accepter le challenge marseillais », explique le quotidien régional.

Du côté du club phocéen, on confirme que l’idée de recruter David Luiz lors de ce mercato est sérieuse, mais que forcément cela ne se fera pas dans la facilité. Car le joueur brésilien est plutôt du genre vorace sur le plan salarial, et rien ne dit qu’il fera un cadeau dans ce domaine à l’Olympique de Marseille. Pour l’instant, les exigences de l’ancien joueur du PSG ne collent pas avec les moyens financiers mis à la disposition de Pablo Longoria par Frank McCourt, mais si les deux parties font un effort, alors les chances de voir David Luiz revenir en Ligue 1 cinq ans après avoir quitté Paris pour Chelsea sont sérieuses. La balle est dans le camp du joueur qui réfléchit à ce que sera la suite de sa carrière, laquelle pourrait passer par Marseille.