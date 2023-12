OM ‍: Textor signe le premier transfert de l'hiver à Marseille

Dans : OM.

A moins d’un gros rebondissement, Luis Henrique sera le premier renfort du mercato hivernal à Marseille puisque John Textor ne souhaite pas conserver l’ailier de 20 ans prêté à Botafogo jusqu’au 30 décembre 2023.

Prêté à Botafogo jusqu’à la fin de l’année civile avec une option d’achat estimée à 6,5 millions d’euros, Luis Henrique ne sera pas conservé par le club de John Textor. Malgré une saison honorable avec 6 buts et 4 passes décisives, le joueur appartenant à l’Olympique de Marseille n’a pas convaincu la direction du club noir et blanc de le conserver. John Textor était intéressé par la perspective de le recruter de manière définitive… à condition de baisser le prix de son transfert, comme révélé par La Provence à la fin du mois de novembre.

Pablo Longoria a directement mis fin aux espoirs de celui qui est aussi le patron de l’OL en lui expliquant qu’il fallait payer le montant convenu au moment du prêt, à savoir 6,5 millions d’euros, ou alors renoncer à Luis Henrique de manière définitive. A en croire les informations du compte spécialisé La Minute OM, il n’y a plus aucun suspense dans ce dossier et Luis Henrique va bien devenir le premier renfort du mercato hivernal à Marseille.

Luis Henrique de retour à l'OM le 30 décembre

Sous contrat avec le club phocéen jusqu’au 30 juin 2025, Luis Henrique va venir garnir l’effectif de Gennaro Gattuso à compter du mois de janvier et son retour sur la Canebière est vu d’un œil plutôt positif. D’abord car au Brésil, Luis Henrique a joué et a progressé mais surtout car l’effectif de l’OM va connaitre de gros chamboulements pendant la Coupe d’Afrique des Nations avec les départs de plusieurs éléments offensifs à l’instar de Sarr, Harit, Ndiaye ou encore Ounahi. Dans ce contexte, Luis Henrique pourrait être conservé par l’OM afin de dépanner. Le club phocéen prendra ensuite le temps de la réflexion en juin prochain en ce qui concerne l’avenir de Luis Henrique, au moment où l’ailier brésilien n’aura plus qu’un an de contrat en faveur du club marseillais.