OM ‍: Bamo Meïté, un dernier jour de folie sur le mercato

Par Alexis Rose

Pas tellement dans les plans de Roberto De Zerbi du côté de l’Olympique de Marseille, Bamo Meïté dispose toujours d’un bon de sortie avant la fermeture du mercato estival.

Le marché des transferts n’est pas encore terminé du côté du club phocéen. Dans le sens des arrivées, l’OM devrait boucler son énorme recrutement avec la venue de Neal Maupay. Arrivé à Marseille jeudi pour passer sa visite médicale, l’attaquant français va signer en provenance d’Everton dans le cadre d'un prêt payant de 500 000 euros avec une option d'achat obligatoire de 5,5 ME. Dans l’autre sens, la direction olympienne espère encore réaliser quelques ventes pour équilibrer la balance des transferts (84,5 ME investis, 76 ME de ventes). Pour cela, Pablo Longoria mise toujours sur un départ de Bamo Meïté. Prêté par Lorient il y a un an, le défenseur central a vu son option d’achat de 10,5 ME être levée cet été. Autant dire que Marseille ne lâchera pas son joueur de 22 ans pour une somme moindre.

Trois clubs s’intéressent à Bamo Meïté

🔹Lens, Brest et les Glasgow Rangers seraient très intéressés par le profil de Bamo Meïté 🇨🇮.



L’OM n’a reçu aucune offre pour son défenseur à l’heure actuelle. (@Adammser)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/b76N9n42Kp — MercatOM (@Mercat_OM) August 29, 2024

Une mission qui semble toujours réalisable avant la fermeture du mercato ce vendredi soir. Tout simplement parce que selon les informations du journaliste @Adammser, Lens, Brest et les Glasgow Rangers sont encore intéressées par l’ancien Lorientais. Sauf qu’à l’heure actuelle, Marseille n’a reçu aucune offre, que ce soit pour un transfert sec ou même un prêt avec ou sans option d’achat. Pas de quoi réjouir Longoria, qui aimerait bien que ce dossier s'accélère dans les toutes dernières heures du mercato afin que son OM puisse récupérer un peu d’argent avec un joueur pas trop dans les plans de Roberto De Zerbi, qui préfère pour l’instant Balerdi, Cornelius ou Brassier.