OM ‍: Aubameyang fixe un objectif dingue pour 2024

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Meilleur joueur de l’OM fin 2023, Pierre-Emerick Aubameyang a débuté la nouvelle année de la meilleure façon en marquant le but de la victoire contre Thionville dimanche en Coupe de France.

Après un début de saison en dents de scie, Pierre-Emerick Aubameyang a trouvé une bonne carburation à l’Olympique de Marseille. Auteur de huit buts lors des six derniers matchs toutes compétitions confondues, l’international gabonais a encore fait trembler les filets dimanche en Coupe de France face à l’US Thionville. En inscrivant le but de la victoire, « Auba » a permis à l’OM de se qualifier pour les 16es de finale. Un an après avoir été éliminé en quarts de finale, Marseille espère réaliser quelque chose de grand dans cette compétition. Après la victoire olympienne en Lorraine, Pierre-Emerick Aubameyang a clairement affiché la couleur : son objectif est de gagner la Coupe de France en 2024. « Si on veut la gagner, on va la gagner » a lancé l’ancien attaquant du Barça et d’Arsenal, plein d’optimisme pour cette nouvelle année.

« Ça n’a pas été simple, Thionville s’est bien battu. C’était un bon match pour eux avec tout ce public, on savait qu’il y allait avoir des difficultés. Mais on a été sérieux, on a fait le travail et c’est ce qui compte le plus. On a changé notre façon de jouer en deuxième mi-temps, on a cherché davantage la profondeur et ça a fait la différence, c’est ce qui a amené le but. C’était important d’être sérieux et de respecter l’adversaire. La Coupe un objectif ? Moi personnellement j’ai dit aux gars que si on veut gagner la coupe, on va la gagner. Il faut avoir cette mentalité, cette rage de vaincre. Mon sens du but est-il toujours là ? Toujours ! 2024 commence bien » a lancé Pierre-Emerick Aubameyang, leader technique mais également taulier dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille et qui nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir. Un discours qui plaira aux supporters olympiens ainsi qu’à Gennaro Gattuso.