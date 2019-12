OM : Après Njie et Nkoudou, ils sentent venir l’arnaque Lihadji

Dans : OM.

Bientôt en fin de contrat à l’Olympique de Marseille, Isaac Lihadji est notamment annoncé dans le viseur de Tottenham. Mais les supporters des Spurs sont sceptiques.

Comme l’entraîneur André Villas-Boas, Steve Mandanda commence à s’impatienter sur le cas Isaac Lihadji. Le gardien de l’Olympique de Marseille aimerait que son jeune coéquipier prenne une décision rapidement afin de se focaliser sur les matchs de son équipe. Mais pour le moment, un accord entre les deux parties ne semble pas d’actualité. L’ailier de 17 ans se dirige vers la fin de son contrat aspirant en juin prochain. Et le directeur sportif Andoni Zubizarreta, qui joue peut-être son avenir sur ce dossier, ne parvient pas à le convaincre. L’occasion pour ses prétendants de se manifester pour un talent prometteur bientôt libre.

Parmi les clubs intéressés, on cite par exemple le nom de Tottenham, dont les supporters sont loin d’être ravis par cette rumeur. Et on peut les comprendre. Souvenez-vous des deux derniers talents arrivés chez les Spurs en provenance de Marseille : les célèbres flops Clinton Njie et Georges-Kévin Nkoudou… Du coup, les fans londoniens, qui constatent que Lihadji est encore moins expérimenté (23 minutes de jeu cette saison), partagent déjà leurs critiques sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui se demandent si le minot n’est pas une sorte de « Clinton Njie 3.0 ». Il est vrai que sans référence en Ligue 1, l’international U18 français aurait du mal à exister sous les ordres de José Mourinho.