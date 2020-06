OM : Niang à Marseille, l'UEFA tranchera

Dans : OM.

A la recherche d’un joueur pour étoffer son secteur offensif, l’Olympique de Marseille a fait de Mbaye Niang sa priorité.

Cela tombe bien, l’international sénégalais veut quitter Rennes, qui ne le retiendra pas en cas de belle offre lors de ce mercato estival. Les planètes semblent donc alignées pour un transfert du Sénégalais à Marseille. Toutefois, la situation financière du club phocéen ne permet pas à Jacques-Henri Eyraud de se positionner dès maintenant pour recruter l’homme aux 15 buts toutes compétitions confondues en Bretagne cette saison. Sur l’antenne de RMC, le journaliste Florent Germain en a dit plus sur ce dossier qui devrait durer de longues semaines avant de se décanter.

Il se murmure notamment que l’OM attend les éventuelles sanctions du fair-play financier à son égard avant de passer à l’offensive pour recruter Mbaye Niang. « Il n’y a pas de négociations entre dirigeants. Par contre le joueur a parlé avec ses dirigeants. Ses relations seraient très compliquées avec Julien Stephan. En fin de saison, il s’est entretenu avec la famille Pinault pour discuter de son avenir. Il aurait annoncé son envie de départ et le club serait prêt à la vendre pour une somme acceptable. Du côté de Marseille on me dit qu’on a dit à Niang qu’il devait être patient. Qu’il y a une situation financière, des échéances importantes, le fair-play financier… Il faudra passer ces étapes-là avant une offre. On imagine que si ça doit se faire, l’OM n’ira pas plus loin que 15 à 18 millions d’euros et ce serait un paiement échelonné quoi qu’il arrive » a expliqué le correspondant permanent de la radio à Marseille. Reste maintenant à voir si Marseille, qui accuse un important déficit financier, sera sanctionné par l’instance européenne dans les semaines à venir…