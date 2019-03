OM : André Ayew pour 2 ME, la bonne affaire du mercato ?

Dans : OM, Mercato.

Après les retours de Steve Mandanda et Dimitri Payet, l’Olympique de Marseille pourrait être tenté de récupérer un autre ancien.

Cette fois, on parle d’André Ayew, qui a également laissé d’excellents souvenirs au Vélodrome, et qui se retrouve sur le marché des transferts à un prix extrêmement bas. Il faut dire que les circonstances sont assez particulières. Prêté cette saison à Fenerbahçe, l’actuel 13e du championnat turc qui passe à côté de son exercice, le milieu offensif de 29 ans ne sera pas conservé. Et ne rentrera pas non plus à Swansea puisque le club gallois est distancé pour la montée en Premier League.

Selon les informations d’Ajansspor en Turquie, le pensionnaire de Championship aurait donc décidé de le proposer au mercato pour 2 millions d’euros ! Un montant étrange sachant que le Ghanéen avait été recruté pour environ 20 millions d’euros en janvier 2018. En tout cas, André Ayew représenterait une belle affaire à ce prix. Mais avec les critiques reçues suite aux retours de Mandanda et Payet, l’OM risque de s’abstenir.