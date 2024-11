OM ‍: Amine Harit vendu, Longoria en demande 9 millions

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Important dans le dispositif de Roberto De Zerbi depuis le début de la saison, Amine Harit a peut-être fait son temps à l’OM. C’est en tout cas ce qu’estime sa direction, prête à écouter les offres pour le Marocain dès cet hiver.

L’Olympique de Marseille doit se remettre la tête à l’endroit. Après la gifle reçue dans le Classique face au Paris Saint-Germain, le groupe de Roberto De Zerbi se déplace sur la pelouse du FC Nantes en clôture de la dixième journée de Ligue 1. Un match que va rater Amine Harit face à son ancien club. Le milieu offensif marocain a été exclu contre Paris et ne pourra pas disputer ce match à la Beaujoire dans un stade qu’il connaît bien. Auteur de deux buts et quatre passes décisives depuis août, le Marocain évolue dans un rôle de numéro dix dans le système de l’entraîneur italien, mais son avenir sur la Canebière a peut-être pris une nouvelle tournure. Malgré la blessure de Valentin Carboni qui lui enlève de la concurrence, la direction phocéenne envisage de le vendre dès le mercato d’hiver selon les informations du média Jeunes Footeux.

L’OM demande 9M€ pour vendre Harit cet hiver

Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien de Schalke 04 est revenu d’une grosse blessure survenue en novembre 2022 et qui lui avait fait rater la Coupe du Monde au Qatar. Pablo Longoria, qui on le sait est capable de bouleverser toute une partie de son effectif en un mercato, a identifié le joueur de 27 ans comme une plus-value financière intéressante cet hiver. L’OM est prêt à écouter toutes les offres dont le montant est au moins de 9 millions d’euros. Comme l’annonce la source, le joueur est convoité et les prétendants ne vont pas manquer dans les prochains mois pour tenter d’enrôler Harit. Acheté 5 millions d’euros en 2023 après plusieurs prêts concluants à l’OM, le principal intéressé n’est plus en odeur de sainteté à Marseille. Un départ d’Amine Harit laisse penser que Longoria et Benatia s’activent déjà en coulisses pour renforcer l’équipe au mois de janvier.