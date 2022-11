OM : Amine Harit touche le jackpot grâce à Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est bien relancé ce dimanche soir en Ligue 1 en battant l'OL au terme d'un match qui ne restera pas dans les annales. Amine Harit était encore titulaire côté phocéen.

Amine Harit est l'une des valeurs sûres d'Igor Tudor depuis le début de la saison. L'international marocain a déjà été titularisé à 15 reprises par l'entraineur croate. Une belle preuve de confiance, alors qu'Harit a débarqué à l'OM en toute fin de mercato. Pour permettre son arrivée sur la Canebière, Pablo Longoria avait trouvé un terrain d'entente avec Schalke 04. Il fallait en effet que le joueur de 25 ans joue 15 rencontres pour être obligatoirement transféré à Marseille. C'est désormais chose faite depuis son match face à l'OL, comme le rappelle le média allemand Ruhr Nachrichten. Ce dernier indique donc qu'Harit est un nouveau joueur de l'OM.

Harit peut avoir le sourire

Mais tout ceci ne se fera pas gratuitement, puisque Schalke 04 va gratter quelques millions dans cette vente (environ 5 millions d'euros). Quant à Amine Harit, il percevra lui entre 1 et 1,5 million d'euros en compensation de la part du club de la Ruhr. De quoi voir l'avenir encore plus sereinement pour le Marocain. Un Marocain qui ne cache pas son bonheur d'évoluer à l'OM, club dans lequel il se sent à l'aise et se sent épanoui. Ses performances s'en ressentent match après match et sauf surprise, il devrait bien participer à la Coupe du monde sous les couleurs des Lions de l'Atlas. Après la victoire dans l'Olympico ce dimanche soir contre l'OL, Harit s'est d'ailleurs félicité de l'état d'esprit affiché par ses partenaires, indiquant au micro de Prime Video : « C’était important de pas laisser filer des points encore, on savait l’enjeu qu’il y avait pour recoller à ce podium et se remettre dans la course aux premières places et aujourd’hui c’est chose faite avec la manière. Je pense qu’on a eu un petit moment compliqué en seconde période, mais c’est normal face à une équipe de Lyon qui était menée et qui allait pousser ». Les supporters de l'OM peuvent donc se rassurer, Harit compte encore rester longtemps sur la Canebière et souhaitera tout donner pour redorer le blason d'un club qui peine sur la scène européenne.