OM : Alvaro, le porte-bonheur attend un contrat de Marseille

Dans : OM.

Invaincu avec l'Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez n'attend désormais qu'une chose, à savoir que les dirigeants de l'OM valident son transfert définitif de Villarreal.

Prêté lors du dernier mercato par Villarreal à l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez a fait mieux que s’installer dans la cité phocéenne. En effet, le défenseur espagnol de 30 ans a une particularité qui fait le bonheur des supporters de l’OM, à savoir qu’il n’a jamais perdu le moindre match sous le maillot marseillais. Mais en dehors de ce côté porte-bonheur, Alvaro Gonzalez ne masque pas son désir de s’installer durablement à Marseille. Laissant le soin aux dirigeants de l’OM et de Villarreal de sceller un accord, le défenseur attend avec confiance un contrat définitif avec l’Olympique de Marseille.

A deux jours du déplacement à Lyon en Coupe de France, Alvaro Gonzalez a joué cartes sur table. « J’espère en parler un jour avec Andoni Zubizarreta, et je l’ai déjà dit en conférence de presse, je suis content à Marseille et je veux rester. Dans le contrat de prêt avec Villarreal il y a une clause qui indique que si je jouais un certain nombre de matches avec l’OM l’achat devenait obligatoire. Je ne le sais pas, et on saura cela en temps voulu. On en parlera quand on aura atteint nos objectifs. Comme je l’ai toujours dit, je veux rester ici, l’Olympique de Marseille m’a fait part de son envie de me garder. Mais rien n’a été officialisé, on verra en fin de saison », a confié, en conférence de presse, le défenseur espagnol de l’Olympique de Marseille, dont la valeur est estimée à 8ME.