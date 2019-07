Officiel : L’OM annonce Alvaro Gonzalez

Dans : OM, Mercato.

Présent ce matin pour sa visite médicale, Alvaro Gonzalez a reçu le feu vert pour signer à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a annoncé avoir recruté le défenseur central de 29 ans sous la forme d'un prêt avec option d'achat. « Âgé de 29 ans, Álvaro González Soberón est la première recrue de l’effectif professionnel du mercato estival 2019/20 et portera le numéro 3. Arrivé en provenance du club espagnol de Villareal, Álvaro González est un défenseur expérimenté comptant notamment plus de 230 apparitions dans l’un des plus grands championnats européens, la Liga espagnole », a fait savoir l’OM, qui envoie son joueur aux Etats-Unis où il retrouvera le groupe et ne sera présenté à la presse qu’à son retour en France.