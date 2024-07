OM ‍: Alexis Sanchez, Pablo Longoria n'y arrive toujours pas

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM rêvait d'un retour d'Alexis Sanchez pour compenser le départ d'Aubameyang en Arabie Saoudite. Néanmoins, le dossier se révèle plus complexe que prévu à cause de l'Udinese. Le club frioulan est proche de chiper l'attaquant chilien aux Phocéens.

L'OM est en passe de perdre la guerre des ex pour Alexis Sanchez. Avec Roberto de Zerbi sur le banc, le club phocéen était en position de force pour rapatrier le Chilien un an après son départ controversé de la Canebière. Le profil de Sanchez est parfait pour l'OM : il connaît le club, il n'est pas maladroit devant les buts et il est expérimenté. Un cocktail qui n'est pas sans rappeler Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a été récemment transféré en Arabie Saoudite après une saison plus que solide sous les couleurs olympiennes. Mais, bien que libre, Alexis Sanchez est compliqué à signer pour l'OM.

L'Udinese proche du but pour Sanchez

La faute à l'Udinese. Le club italien, 15e du dernier championnat d'Italie, est bien décidé à retrouver son ancien joueur (2006-2011). Comme le confirme le journaliste Nicolo Schira, le club frioulan ne traine pas dans le dossier Alexis Sanchez. Après avoir proposé un an de contrat à l'attaquant chilien sans succès, l'Udinese a peaufiné sa deuxième offre.

#Udinese have increased their bid to try to convince Alexis #Sanchez to return. Ready a contract until 2026. El Nino Maravilla reflecting… #transfers https://t.co/ysUSKCNcAI — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 24, 2024

Alexis Sanchez se voit désormais proposer deux ans de contrat par le club italien pour être définitivement séduit. Nicolo Schira ajoute que l'attaquant chilien réfléchit sérieusement à cette proposition. Perdre Sanchez représenterait un coup dur pour l'OM puisqu'il n'a pas encore trouvé un pur avant-centre pour venir compléter son onze de départ. Sans Aubameyang, ni Sanchez, la piste Eddie Nketiah devient primordiale pour Pablo Longoria et Medhi Benatia. Mais le Chilien l'avait démontré à l'été 2023, il est parfois difficile à convaincre pour Pablo Longoria, qui n'avait pas réussi à le conserver malgré une très belle saison.