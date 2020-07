OM : Ajroudi propose 500.000 euros cash à McCourt

Dans : OM.

Jeudi, les avocats de Frank McCourt ont sifflé la fin de la récréation en indiquant officiellement à la banque Wingate, mandatée par Mohamed Ajroudi, que l’OM n’était pas à vendre.

Touché mais pas coulé, l’homme d’affaires franco-tunisien ne souhaite pas lâcher le morceau. Et dans le monde des affaires, la meilleure défense semble être l’attaque aux yeux de Mohamed Ajroudi. Effectivement, le candidat déclaré au rachat de l’Olympique de Marseille a sorti les crocs. Dans un communiqué transmis aux médias ce vendredi, Mohamed Ajroudi a clairement tancé Frank McCourt en rappelant notamment les pertes financières de Marseille et le bilan du Bostonien lorsqu’il était à la tête de l’équipe de baseball des Dodgers.

« Notre client, M. Ajroudi souhaite acquérir l'Olympique de Marseille, idéalement au même coût d'acquisition que celui payé par M. McCourt, montant auquel s'ajoutent toutes les dépenses qu'il a encourues pour les acquisitions de joueurs, ses apports subséquents et surtout, le montant nécessaire à financer la solution avec l'ICFC-UEFA au sujet des pertes annuelles abyssales de ces trois dernières années, lesquelles avoisinent les 202 millions d'euros » explique le communiqué. Puis d’enchaîner sur Frank McCourt. « M. Ajroudi n'a pas d'autre objectif que d'éviter que l'histoire ne se répète. Lorsque M. McCourt était à la tête de l'équipe de baseball des Dodgers de Los Angeles, sa gestion comptable avait été qualifiée d'hasardeuse. M. McCourt a peut-être les ressources pour éponger les pertes annuelles successives du Club, mais veut-il vraiment consentir à cet énorme sacrifice ? Ces pertes abyssales concernent autant les joueurs dont les salaires ont été réduits, que les supporters qui croient toujours en leur Club et tous les fournisseurs qui se demandent comment ils seront payés pour des prestations déjà livrées » peut-on également lire.

Ajroudi prêt à offrir 0,5 ME à McCourt pour le rencontrer

Enfin, et c’est peut-être le plus dingue : Mohamed Ajroudi propose 500.000 euros cash à Frank McCourt afin de le rencontrer une journée en face-à-face. Drôle de deal… « Quant à l'assignation délirante déposée par M. Eyraud pour défendre son poste et rédigée par un avocat qui est moins connu pour son titre professionnel que pour ceux d'auteur de bandes dessinées et de romancier, notre client s'en amuse beaucoup. Quant au demi-million que M. Eyraud réclame à titre de dommage-intérêts, nous sommes prêts à le payer sans procès pour une rencontre d'une durée d'une journée face à face, avec M. McCourt en personne. Ainsi, nous éviterons de perdre du temps avec son entourage, qui lui communique une perception très déformée de la réalité, par peur de perdre la poule aux œufs d'or ». Le bouillant dossier de la vente de l’OM est loin d’être terminé…