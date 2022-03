OM : Accord verbal entre Kamara et l'Atlético Madrid

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dans les quatre derniers mois de son contrat avec l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara travaille déjà sur son avenir de footballeur. A priori, il sera en Espagne.

Pablo Longoria l’a confié la semaine passée face à la presse, il espère toujours pouvoir convaincre Boubacar Kamara de prolonger à l’OM, ce que le jeune milieu de terrain a régulièrement refusé depuis des mois, Jacques-Henri Eyraud s’étant heurté à ce même problème. Mais l’actuel président de Marseille a probablement conscience que tout cela relève d’une mission presque impossible, tant Kamara est déterminé à gérer sereinement son avenir. Son statut de joueur libre en fin de saison lui ouvre évidemment plus de portes que s’il avait fallu payer un transfert pour le club qui aurait voulu le recruter. Pour l’instant, même si celui qui est clairement le meilleur jeune formé à l’Olympique de Marseille depuis des années n’a pas encore choisi sa future destination, FootMercato annonce qu’une tendance très sérieuse se confirme quand même et elle mène vers la Liga, et plus précisément l’Atlético Madrid.

Madrid a tenté un transfert payant de Kamara au mercato d'hiver

Cité en Premier League, où Patrick Vieira aurait flashé sur lui, en Italie, et en Liga, Boubacar Kamara a tapé dans l’œil de pas mal de monde, et notamment de Diego Siemone, qui adore ce genre de profil. A 22 ans, le joueur marseillais aurait même déjà donné son accord verbal à une venue chez les Colchoneros l’été prochain, une fois son contrat avec l’OM terminé. Bien évidemment, un accord verbal ne veut pas dire un accord officiel, mais l’Atlético Madrid a pris les devants, le site spécialisé affirmant même que les dirigeants espagnols avaient tenté un transfert payant lors du dernier mercato d’hiver, échouant finalement à trouver un terrain d'entente avec Pablo Longoria.