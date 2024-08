OM ‍: Accord total, la 5e recrue du mercato débarque pour 4 ME

L’OM tient sa cinquième recrue du mercato. Après avoir bouclé les signatures de Brassier, Koné, Greenwood et Hojbjerg, le club phocéen a trouvé un accord avec Malmo pour le défenseur canadien Derek Cornelius.

Une nouvelle recrue s’apprête à débarquer à l’Olympique de Marseille. Assez calme depuis une semaine, le mercato du club phocéen va de nouveau s’agiter, à un peu plus de deux semaines de la reprise de la Ligue 1. Après avoir bouclé les arrivées de Lilian Brassier, Ismaël Koné, Pierre-Emile Hojbjerg et bien sûr Mason Greenwood, le club phocéen va accueillir Derek Cornelius (à droite sur la photo). Solide défenseur central de 26 ans aux 26 sélections avec le Canada, titulaire lors de la dernière Copa America, Derek Cornelius va s’engage en faveur de l’OM.

Les discussions entre Marseille et le club suédois de Malmo ont abouti à un accord total pour un transfert aux alentours de 4,3 millions d’euros selon les informations de Fabrizio Romano. Le journaliste ajoute que Derek Cornelius sera à Marseille dès ce week-end pour passer sa visite médicale et s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille. Un joli coup de la part du club olympien, qui s’attache les services d’un joueur à moindre prix car évoluant dans un championnat mineur, mais qui a prouvé sa valeur en sélection ces derniers mois.

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille agree deal with Malmö to sign Derek Cornelius for 27 year old defender.



Understand fee will be over €4.3m, including add-ons.



Cornelius will be in Marseille this weekend to sign for OM. 🇨🇦 pic.twitter.com/ywT8aqTbQy