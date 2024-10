Il connaît De Zerbi par cœur, l’OM en danger à Montpellier

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Accroché à domicile par Angers (1-1) avant la trêve internationale, l’Olympique de Marseille devra relever la tête à Montpellier dimanche soir. Mais en face, le coach Michel Der Zakarian a bien étudié la philosophie de son homologue Roberto De Zerbi.

Une seule victoire en sept journées de Ligue 1, c’est le bilan catastrophique de Montpellier avant la venue de l’Olympique de Marseille. Autant dire que le club héraultais n’aborde pas la rencontre avec beaucoup de confiance. Qui plus est après le coup de gueule de Michel Der Zakarian suite à la défaite à Reims (4-2) le 6 octobre dernier. Mais il faut croire que la trêve internationale a fait du bien.

Der Zakarian plutôt optimiste

En conférence de presse, l’entraîneur héraultais a en effet montré son optimisme, allant même jusqu’à lancer un avertissement aux Marseillais. « On ne va pas faire de cadeau à Marseille, a prévenu Michel Der Zakarian. C'est d'ailleurs ce que je pense. Je pense qu'on va faire un bon match et qu'on va être en capacité de leur poser des problèmes. » De quelle manière ? L’ancien coach du FC Nantes n’a pas souhaité répondre.

« Tu verras comment on jouera, je ne vais pas te dire comment on va jouer, a esquivé le technicien bien renseigné sur la philosophie de son homologue Roberto De Zerbi. Il a une manière d'organiser son équipe et de jouer, on la connaît et on sait comment ils fonctionnent. On va s'adapter à leur façon de jouer, et à nous d'être rigoureux tout le match et de leur faire mal quand on aura le ballon, comme on a la capacité de le faire aussi. »

Quant au timing de la rencontre, après deux matchs consécutifs sans victoire pour les Phocéens, Michel Der Zakarian a botté en touche. « Il n'y a pas de bon moment. Qui que ce soit, il faut qu'on soit bons quoi qu'il arrive. Il faut qu'on soit au maximum de nos capacités et qu'on soit efficaces. Qu'on soit efficaces devant, qu'on soit efficaces derrière. C'est toujours toi qui gagnes un match, ce n'est pas l'adversaire qui te donne le match. Il faut que nous, on soit bons », a insisté le coach du MHSC pour motiver ses troupes.