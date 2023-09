OM ‍: Abardonado entraineur, 22 joueurs convoqués

L’OM s’est envolé pour Amsterdam ce mercredi midi, et cela sans son entraineur en titre, qui ne veut plus occuper ce poste.

Marcelino a annoncé sa démission et ne réclame même pas d’indemnités tant il veut quitter le club provençal. Si cela va encore secouer en coulisses, les joueurs vont devoir tout de même jouer un match ce jeudi, sur le terrain de l’Ajax (21h00 sur W9 et Canal+). Jean-Pierre Papin était pressenti pour occuper ce poste d’entraineur intérimaire, mais selon La Provence, c’est Jacques « Pancho » Abardonado qui va s’occuper de l’équipe cette semaine. Une information confirmée par Fabrizio Romano, qui souligne que Marcelino s'en va avec effet immédiat. L’ancien défenseur central de l’OM a en tout cas convoqué 22 joueurs pour le match aux Pays-Bas, sans bouleverser les choses puisque c’est le même groupe, avec Michael Murillo en plus, que celui convoqué face à Toulouse.

Marcelino leaves Olympique Marseille as he’s gonna part ways with the club with immediate effect. 🚨🔵 #OM



It’s over after three wins, three draws and one defeat — UCL playoff lost.



Pancho Abardonado will be the interim coach. pic.twitter.com/YpJ18aMboW