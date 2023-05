OM : A Lens, Clauss peut s’attendre à une mauvaise surprise

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Ancien joueur du Racing Club de Lens, Jonathan Clauss va retrouver les Sang et Or samedi en tant qu’adversaire. Sans doute un moment particulier pour le latéral droit de l’Olympique de Marseille. Beaucoup moins pour les supporters lensois.

Des souvenirs vont forcément remonter à la surface pour Jonathan Clauss. En foulant la pelouse de Bollaert samedi soir, le latéral droit de l’Olympique de Marseille se rappellera ses deux saisons réussies avec les Sang et Or. Le natif de Strasbourg, arrivé en provenance de l’Arminia Bielefeld en deuxième division allemande, avait surpris tout le monde. Avant de tout faire pour rejoindre le club phocéen l’été dernier.

La déclaration de Clauss n'est pas oubliée

Sa détermination à partir n’avait pas plu aux supporters lensois. Pas plus que sa déclaration une fois installé à Marseille. « Je pense qu'entre Lens et Marseille, il y a une différence, même si, pour moi comme pour tout le monde, le RCL est un très grand club historique. Mais l'OM, c'est encore plus grand », avait comparé Jonathan Clauss, dont les propos n’ont pas été oubliés. En effet, Norman Noisette, président de la Fédération Lens United, qui réunit des groupes de supporters du RCL, annonce un accueil peu chaleureux pour l’ex-Lensois.

« C'est un joueur de Marseille avec un maillot de Marseille, il sera traité comme tel, c'est tout ce que je peux dire, a prévenu le fan des Sang et Or dans La Provence. Il a passé deux belles saisons à Lens, merci beaucoup pour ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas un joueur emblématique, il ne sera pas accueilli par des banderoles et le hourra du public. Les gens font ce qu'ils veulent, personnellement je sifflerai plus Guendouzi que lui mais je ne l'applaudirai pas non plus. »

« Ce n'est pas un joueur du cru, il n'a pas contribué à quelque chose d'extraordinaire, il n'a pas ramené de titre et n'est pas parti de manière élégante, a rappelé ce fidèle de Bollaert. On ne va pas lui reprocher de dire ce qu'il pense. Mais comme il n'avait pas d'attachement démesuré pour le club, il ne faut pas attendre de nous qu'on ait un attachement démesuré pour lui. » Des sifflets contre l’international tricolore ne sont donc pas à exclure.