OM : 7 ME, Zubizarreta passe à l'action pour cet ailier

Dans : OM, Mercato, Reims.

Avec le départ de Lucas Ocampos, l’Olympique de Marseille a véritablement lancé son marché des transferts. Un peu tard certes, mais cela doit désormais s’activer dans le sens des arrivées. C’est pourquoi Andoni Zubizarreta a dégainé une première offre si l’on en croit Foot Mercato, qui n’est clairement pas négligeable. Le directeur sportif marseillais a ainsi dépassé légèrement la barre des 7 ME pour s’offrir Mathieu Cafaro, plutôt en vue cette saison avec le Stade de Reims.

L’ailier gauche qui adore repiquer dans l’axe pourrait clairement être intéressé par ce nouveau challenge, même si le club champenois n’est pas forcément enthousiaste. Si l’offre de l’OM n’est pas ridicule, Reims attend 10 ME pour son joueur, et pousserait donc pour une nouvelle offre marseillaise dans les prochains jours. En tout cas, comme le précise le média, les négociations sont ouvertes et seraient tout de même plutôt parties sur de bonnes bases, signe qu’une issue favorable est envisagée.