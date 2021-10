OM : 35.000 abonnés au Vélodrome, c'est Marseille bébé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La campagne d'abonnements au Vélodrome s'achèvera ce dimanche à l'Olympique de Marseille. Et les dirigeants de l'OM se frottent les mains en raison de l'engouement actuel.

Sportivement l’Olympique de Marseille a un petit trou d’air, puisque l’équipe de Jorge Sampaoli a aligné trois matchs sans victoire, et notamment deux défaites consécutives dans le championnat de Ligue 1. Mais il n’empêche, les supporters de l’OM sont toujours aussi enthousiastes, et après plus d’un an passé loin du Vélodrome, crise sanitaire oblige, la mise en vente des abonnements a provoqué un énorme engouement. De l’aveu même des dirigeants du club phocéen, l’attente était colossale et cela s’est ressenti immédiatement aux guichets du Vélodrome. Et à désormais quelques jours de la fin de cette campagne d’abonnements, laquelle va se terminer le dimanche 10 octobre, le directeur de la communication de l’Olympique de Marseille dresse un excellent bilan de cette commercialisation après des fans de l’OM.

50.000 supporters par match au Vélodrome pour l'Olympique de Marseille

Se confiant au site Sportune, Jacques Cardoze avoue que le club est épaté par l’incroyable engouement en ce début de saison 2021-2022. « Nous sommes en train de battre des records cette année, car au-delà des résultats, l’esprit que dégage cette équipe stimule (...) Je pense que nous devrions atteindre les 35.000 abonnés. Ce qui va nous permettre d’être quasiment, à 50 000 spectateurs en moyenne, à chaque match. Je pense que les gens sont sensibles, à l’esprit de jeu que développe Jorge Sampaoli, un jeu extrêmement vertical, spectaculaire et beau à voir. Pour moi, c’est ça le football, c’est ça Marseille. J’ai les yeux qui pétillent, si je le ressens, je suppose que d’autres le ressentent », explique le directeur de la communication de l’Olympique de Marseille, dont l'enthousiasme est permanent depuis qu'il a rejoint récemment l'OM. A Jorge Sampaoli et ses joueurs de montrer aux supporters de l'OM qu'ils ont eu raison d'investir dans un abonnement cette saison.