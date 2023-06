OM ‍: 32 millions bien cachés, ça le scandalise

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille entame ce mercato avec des certitudes financières relatives, puisque le club phocéen n'a pas la certitude de jouer la prochaine Ligue des champions. Et forcément, chaque dépense au mercato a son importance.

Au coeur du mercato d’hiver, et pour donner à Igor Tudor une solution offensive de plus, Pablo Longoria avait lâché 32 millions d’euros pour faire venir Vitinha de Braga. A l’époque, le patron de l’OM pensait que l’avant-centre de 23 ans pourrait apporter une solution de plus à l’entraîneur croate, au moment où Marseille était encore en course en Ligue 1 et en Coupe de France. Mais Vitinha n’a pas réellement eu le temps de jeu attendu, Igor Tudor ne misant pas du tout sur le joueur portugais. On sait comment cela s’est fini au classement pour l’Olympique de Marseille, et pour l’entraîneur qui a finalement jeté l’éponge. De quoi provoquer de nombreuses questions sur l’utilisation de Vitinha, et la rentabilité de cette opération. Même si l’attaquant formé à Braga a encore quatre ans de contrat, on peut se poser des questions. Et le cas pour un ancien buteur de l’OM.

Vitinha une erreur de recrutement ou une bourde du coach

Dans l’édition dominicale de La Provence, Daniel Xuereb, qui était au Vélodrome lors des matchs de l’Olympique de Marseille, se demande pourquoi le désormais ancien entraîneur phocéen a eu ce comportement avec Vitinha. « Je ne suis pas à l'entraînement au quotidien, mais je pensais que Tudor allait l'utiliser beau­coup plus, le mettre en confiance. Il a fallu attendre pour le voir apparaître. 32 mil­lions d'euros pour l'utiliser quelques fois, ça ne me paraît pas normal. Soit on prend un joueur, on en a besoin et on le fait jouer, soit ces 32 millions d’euros, on les met ailleurs. J'ai été surpris du peu d'utilité de ce joueur. Après, c'est dur de le juger. Pour ça, j'aimerais le voir com­mencer une saison et le voir sur plusieurs mois », a confié l’ancien attaquant de l’OM. Sous les ordres du nouvel entraîneur marseillais, dont on ne connaît pas encore l’identité, Vitinha devrait avoir cette fois sa chance. Ou alors ce n’est à rien comprendre.