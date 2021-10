OM-PSG : Eric Di Meco calme directement Guendouzi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Reboosté par la victoire contre Lorient dimanche soir (4-1), l’Olympique de Marseille aborde le classique face au PSG avec ambition.

Auteur d’un match splendide face aux Merlus, le milieu de terrain marseillais Mattéo Guendouzi a promis l’enfer aux Parisiens. « Avec cette ferveur ici à domicile, je sais qu'on peut faire quelque chose de très bien. Ça va être un beau match à jouer et on va tout faire pour le gagner. Je crois en mon équipe et je suis sûr qu'on va prendre les trois points » a lancé après la victoire contre Lorient l'homme aux trois poumons Mattéo Guendouzi, intimement persuadé que l’Olympique de Marseille va l’emporter face à Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi et les autres galactiques du PSG. L’optimisme est beaucoup moins de rigueur du côté d’Eric Di Meco, qui a fait part de ses inquiétudes avant ce choc sur l’antenne de RMC.

🎙💬 Di Meco avant OM-PSG : "Quand on reçoit Paris, c'est le match de l'année pour eux (...) Un Paris endormi, ce n'est jamais contre l'OM !" #RMCLive pic.twitter.com/8dTkiX0XDB — Super Moscato Show (@Moscato_Show) October 18, 2021

« Rennes bat le PSG et fait un très gros match, mais c’était un Paris endormi. Mais quand tu regardes, quand les PSG doit se sortir les doigts comme contre City, ça gagne. C’est pour ça que ça m’inquiète quand on reçoit Paris, c’est le match de l’année pour eux, les supporters vont leur manger le cerveau en leur mettant une pression folle au départ du car. Le problème de l’OM contre Paris, c’est que l’OM ne joue jamais contre un Paris endormi » a prévenu Eric Di Meco, qui sait que le Paris Saint-Germain est toujours à bloc pour défier l’Olympique de Marseille, encore plus dans l’ambiance survoltée de l’Orange Vélodrome, ce qui peut faire très mal aux coéquipiers de Dimitri Payet. Un autre élément peut inquiéter les supporters olympiens, c’est la différence de temps de récupération pour les deux équipes avant ce classique. Paris, qui joue ce mardi face à Leipzig, aura 48 heures de repos de plus que Marseille, qui ira défier la Lazio Rome jeudi en début de soirée en Ligue Europa.