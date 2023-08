OM ‍: 3 recrues en 15 jours, la fin du mercato sera bouillante ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré l’élimination précoce en Ligue des Champions, l’OM garde de fortes ambitions sur le marché des transferts à quinze jours de sa clôture. Pablo Longoria souhaite encore s’offrir trois joueurs dans le money-time.

Mardi soir, l’Olympique de Marseille est tombé de très haut en se faisait éliminer précocement de la Ligue des Champions par le Panathinaïkos au terme d’un match au scénario totalement dingue. L’arbitrage a été terrible, autant que le manque d’efficacité des coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang. C’est donc l’Europa League que l’OM disputera la saison prochaine, une compétition dans laquelle les supporters olympiens ont eu leurs dernières émotions fortes en coupe d’Europe.

6️⃣3️⃣0️⃣5️⃣0️⃣ à donner de la voix derrière nos Olympiens ! 🗣

Merci à la #TeamOM pour son 𝘀𝗼𝘂𝘁𝗶𝗲𝗻 𝘀𝗮𝗻𝘀 𝗳𝗮𝗶𝗹𝗹𝗲 lors d’#OMPAOFC 💙 pic.twitter.com/wYdeaQXYuO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 16, 2023

Pas question pour Pablo Longoria d’y faire de la figuration puisque le président de l’Olympique de Marseille à l’intention de frapper encore fort d’ici la fin du mercato estival dans quinze jours. D’après les informations de L’Equipe, les conséquences financières d’une non-participation en Ligue des Champions ne sont pas dramatiques pour Marseille, qui avait lié de nombreux bonus et primes de ses recrues à cette qualification en C1. Accession en Ligue des Champions ou pas, Pablo Longoria avait planifié 40 millions d'euros de ventes, un total qu’il n’est pas loin d’atteindre grâce aux départs de Cengiz Ünder, Luis Suarez, Arkadiusz Milik, Nemanja Radonjic en attendant Ruslan Malinovskyi.

Trois recrues à l'OM d'ici la fin du mercato ?

Le prochain sur la liste pourrait être Mattéo Guendouzi, courtisé par la Lazio et l’Inter en Italie et toujours suivi par certains clubs de Premier League. Dans le sens des arrivées, le président de l’OM a toujours une latitude financière puisqu’il vise encore trois renforts sur le buzzer d’après le quotidien national. Un attaquant gauche est ardemment souhaité par Marcelino et pour ce poste, Wilson Isidor tient toujours la corde. L’OM a un accord total avec le joueur du Lokomotiv Moscou mais doit encore s’entendre sur l’indemnité de transfert avec le club russe, qui réclame une somme comprise entre 6 et 7 millions d’euros. Parallèlement, il est urgent pour Marseille de recruter un latéral afin de doubler le poste de Jonathan Clauss, excellent face au Panathinaïkos mardi soir.

Car si à gauche, le jeune Soglo a prouvé qu’il allait pouvoir dépanner lorsque Lodi aura besoin de souffler, personne n’a émergé à droite durant la pré-saison. L’idée est de recruter un latéral droitier également capable de rendre service à gauche. Enfin et c’est là qu’intervient la surprise, L’Equipe nous apprend qu’une troisième arrivée « n’est pas à l’exclure dans le secteur offensif, si les départs espérés se concrétisent ». Sauf tremblement de terre, il ne s’agira pas d’Alexis Sanchez mais peut-être d’un joueur capable de jouer à droite pour concurrencer Ismaïla Sarr, même si le jeune François-Régis Mughe, titulaire contre Reims lors de la première journée de Ligue 1, a déjà montré de belles choses à ce poste. Quoi qu’il en soit, malgré la perte financière d’une non-qualification en Ligue des Champions -estimée à 20 millions d’euros-, l’OM continue d’être ambitieux et offensif sur le marché des transferts et cela ne changera pas d’ici au 31 août.