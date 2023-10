OM ‍: 3 départs déjà actés, le mercato est lancé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato estival est encore loin mais trois départs font peu de doute à l’OM en fin de saison, ceux de Guendouzi, de Malinovskyi et du jeune Ben Seghir. D’autres cas vont devoir être tranchés.

En cette période de trêve internationale, Le Phocéen s’est penché sur la situation des joueurs prêtés par l’Olympique de Marseille durant la saison 2023-2024. Après un été agité sur le front du mercato puis une crise institutionnelle avec les supporters et un changement d’entraîneur, Pablo Longoria souffle un peu. Mais très vite, le mercato va reprendre ses droits et cela tombe bien puisqu’il s’agit de la période préférée du président de l’OM. Cet hiver, il pourrait y avoir un peu de mouvement à Marseille afin de remplacer numériquement les joueurs qui partent à la Coupe d’Afrique des Nations (Harit, Ounahi, Sarr, Ndiaye, Mbemba).

Mais c’est surtout le prochain mercato estival qui sera de nouveau le théâtre de nombreux mouvements. Avant même de savoir qui sera vendu ou recruté, le bilan sur les joueurs prêtés permet d’y voir plus clair. Comme indiqué par le média pro-OM, trois joueurs actuellement en prêt sont quasiment certains d’être vendus et ne devraient donc jamais revenir à Marseille : Ruslan Malinovskyi, prêté au Genoa pour 1,5 millions d’euros avec une option d’achat obligatoire estimée à 10 millions d’euros, Mattéo Guendouzi, dont le prêt à la Lazio est lui aussi assortie d’une option d’achat obligatoire pour un total de 12 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus et le jeune Salim Ben Seghir.

Guendouzi, Malinovskyi et Ben Seghir vont quitter l'OM

Prêté à Neuchâtel Xamax en Suisse, il ne bénéficie pas d’un gros temps de jeu mais il sera libre et non prolongé par l’OM en fin de saison. La situation est -malheureusement- moins limpide en ce qui concerne Pol Lirola, Konrad De la Fuente et Jordan Amavi, qui ne réussissent pas leur prêt pour le moment et qui risquent de revenir cet été. Quant à Luis Enrique, qui cartonne à Botafogo, il est prêté jusqu’en décembre 2023. Son prêt se transformera en transfert à 8 millions d’euros s’il joue la moitié des minutes de son équipe. Tous ces dossiers sont bien sûr surveillés de près par Pablo Longoria, qui sait que plusieurs ventes vont tomber dans les mois à venir, ce qui va permettre à l’OM de remplir ses caisses.