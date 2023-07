OM ‍: 15 millions pour Maehle, Longoria négocie très fort

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille et Pablo Longoria ont l'intention de faire un mercato ambitieux, et ils l'ont déjà démontré avec les signatures de Kondogbia, Loni et Aubameyang. Et c'est un défenseur qui pourrait vite rejoindre le vestiaire de Marcelino.

Deux ans après avoir failli rejoindre l’OM, Joakim Maehle pourrait le faire puisque ce samedi la presse italienne confirme que le club phocéen est proche de trouver un accord avec l’Atalanta concernant le défenseur international danois de 26 ans. Recruté par Bergame en 2021 moyennant 13,7 millions d’euros, Joakim Maehle a encore deux ans de contrat avec la formation de Serie A. Cependant, Gian Piero Gasperini n’est plus réellement convaincu que l’ancien joueur de Genk est l’homme qu’il faut dans sa défense, et le technicien de l’Atalanta est prêt à le laisser partir lors de ce mercato. Il y a 48 heures, TMW avait dévoilé l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour celui que le club phocéen voulait déjà en 2021, juste avant qu’il signe avec Bergame. Mais il fallait connaître l’appétit financier du cinquième de Serie A, et on en sait un peu plus.

L'Atalanta réclame 15 millions pour son défenseur

Joakim Maehle à l’OM, Longoria repart à l'assaut ! https://t.co/6LR9t8HFLg — Foot01.com (@Foot01_com) July 21, 2023

Le site spécialisé Atalantini explique l’Atalanta Bergame n’a pas varié dans ses exigences par rapport au récent mercato d’hiver, à savoir que pour recruter Joakim Maehle, le club intéressé devra payer 15 millions d’euros. Un prix qui ne colle pas avec l'investissement envisagé par Pablo Longoria, même si le profil du latéral danois plaît énormément au président de l'Olympique de Marseille. Du côté de l'OM, et à en croire les dernières rumeurs, on pense plutôt à un prêt d'une saison avec une option d'achat qui pourrait être obligatoire, afin de lisser l'investissement fait sur un joueur qui suscite de gros espoirs du côté de Marseille, même si à Bergame tout n'a pas été parfait pour Joakim Maehle. Et deux semaines après la trahison de Sead Kolasinac, qui a signé libre à l'Atalanta, cela serait l'occasion de se faire un peu pardonner.