Joakim Maehle à l’OM, Longoria repart à l'assaut ‍!

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Renan Lodi, l’OM cherche encore un voire deux latéraux au mercato estival. Selon la presse italienne, le profil de Joakim Maehle, déjà ciblé il y a deux ans et demi, plait beaucoup à l’état-major olympien.

En janvier 2021, l’Olympique de Marseille était tout proche de rafler la mise et de recruter Joakim Maehle au mercato hivernal. Un accord avait été trouvé avec l’international danois, qui évoluait à l’époque du côté de Genk en Belgique. Au dernier moment, Joakim Maehle avait finalement surpris tout le monde en snobant l’OM au profit de l’Atalanta Bergame. En Série A, le défenseur de 26 ans a alterné le bon et le moins bon, disputant tout de même 96 matchs sous les couleurs de l’Atalanta.

Mais ces dernières semaines, l’homme aux 37 sélections avec le Danemark n’est plus aussi indiscutable dans l’esprit de Gian Piero Gasperini, même si l’entraîneur italien a continué de le faire jouer de manière régulière. Un départ lors du mercato estival semble envisageable, une aubaine pour… Marseille. Et pour cause, Joakim Maehle possède l’avantage de pouvoir aussi bien jouer à droite ou à gauche de la défense. Un profil parfait pour Pablo Longoria, qui cherche une doublure à chaque poste pour concurrencer Renan Lodi et Jonathan Clauss.

Deux ans et demi plus tard, l'OM pense toujours à Joakim Maehle

Selon les informations de Tutto Mercato Web, des premières discussions ont été engagées par l’état-major de l’Olympique de Marseille afin de connaître les conditions d’un possible transfert du latéral danois de 26 ans. Pablo Longoria n’est donc pas rancunier puisque deux ans et demi après le refus de Joakim Maehle de rejoindre l’Olympique de Marseille, il pourrait accueillir le latéral ultra-offensif de l’Atalanta Bergame. Du côté des supporters, on a validé cette piste d’un joueur international dans la force de l’âge et dont le profil semble véritablement idéal. Reste maintenant à voir quelle somme le club italien réclamera pour son défenseur, acheté 13 millions d’euros en janvier 2021.