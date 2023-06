L’OM tient ses deux finalistes pour l’après-Tudor

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un entraîneur après le départ d’Igor Tudor, l’Olympique de Marseille avance des les discussions avec les différents candidats. Le président Pablo Longoria a bien défini le profil recherché et deux coachs à l’étranger ont les faveurs de la direction.

L’Olympique de Marseille n’a pas de temps à perdre. Parmi les inconvénients de sa troisième place obtenue en Ligue 1, le club phocéen, qui disputera le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, doit construire et préparer son effectif au plus vite. Encore faudrait-il connaître l’identité de son futur entraîneur. Après la démission d’Igor Tudor, Pablo Longoria a révélé des contacts avec certains coachs, et surtout le profil recherché.

Le profil recherché

« Il y a des styles qui ne collent pas avec Marseille, confiait le président marseillais lundi en conférence de presse. Le style doit être clair. On doit faire du Vélodrome une force. On doit donc jouer d'une façon qui plaît à notre public qui est passionnée. Avec du jeu offensif. » En se basant sur ces critères, l’Olympique de Marseille a établi une short-list avec les noms de Christophe Galtier, Andoni Iraola ou encore Marcelino. Mais deux autres cibles sont privilégiées.

Selon les informations de Foot Mercato, Marcelo Gallardo a toujours les faveurs de Pablo Longoria. L’Argentin présente l’avantage d’être libre après son départ de River Plate en décembre dernier. En revanche, ses exigences posent problème étant donné que l’ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco aimerait venir avec un staff bien fourni, autrement dit plus cher.

🚨 ⚪️🔵🇦🇷🇮🇹 #Ligue1 |



◉ L'OM s'est entretenu avec Gallardo et Grosso, deux profils très appréciés en interne.



◉ Gallardo est tenté mais veut des garanties. Grosso l'est également mais il hésite à faire une saison en plus à Frosinone.



Avec @VFeuillette75… pic.twitter.com/x1Hu7Nv53r — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 10, 2023

De son côté, le directeur du football Javier Ribalta a plutôt un faible pour Fabio Grosso, moins exigeant puisqu’un staff de trois ou quatre personnes lui suffirait. De plus, l’Italien, qui a séduit lors des entretiens, n’a pas de demande particulière sur le recrutement. Le problème, c’est que l’entraîneur de Frosinone n’a pas encore décidé de son avenir. Après la montée en Serie A, ses dirigeants aimeraient prolonger son contrat qui expire à la fin du mois. Le dossier n’est pas simple pour la direction olympienne, contrainte d’envisager d’autres solutions comme le Lillois Paulo Fonseca.