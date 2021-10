OM : 1 point de pénalité ? Dimitri Payet est écoeuré

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Si le match OM-PSG s'est globalement bien déroulé, quelques supporters marseillais ont eu un sale comportement qui risque de coûter au club phocéen. Dimitri Payet n'a pas masqué sa colère froide.

Déterminés à faire du match entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain un match de football dans une ambiance bouillante, mais pas plus, Pablo Longoria et Dimitri Payet avaient envoyé des messages très fermes aux supporters avant le match. Et le Vélodrome était en fusion pour cet OM-PSG, plusieurs fans phocéens ont franchi la ligne rouge durant la rencontre en lançant des projectiles sur des joueurs parisiens, et l’un d’eux est même entré sur la pelouse pour foncer vers Lionel Messi, même si c’était de manière pacifique. Ajoutez à cela de très sérieux incidents aux portes du stade, que plusieurs dizaines de personnes ont voulu forcer pour entrer dans le Vélodrome sans ticket, et plusieurs blessés dans les forces de l’ordre, dont un commissaire de police touché au visage, et vous obtenez un bilan globalement salé. D’autant plus que l’Olympique de Marseille est sous la menace de sanctions de la part de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel, et notamment du retrait d’un point au classement. En effet, des débordements lors du match SCO-OM avaient débouché à cette sanction avec sursis.

Payet scandalisé par ceux qui ont perturbé OM-PSG

Auteur d’un message très fort à destination des fans marseillais, samedi soir via les réseaux sociaux, Dimitri Payet a récidivé après le match contre le Paris Saint-Germain. Pour le meneur de jeu de l’OM, le comportement de certaines personnes présentes au Vélodrome, qu’il ne veut pas qualifier de supporters, est scandaleux et fait évidemment planer la menace d’une lourde sanction contre la formation de Jorge Sampaoli, notamment la perte d’un point au classement du championnat de Ligue 1, ce qui serait évidemment un coup dur. Dimitri Payet estime cependant que les sanctions doivent tomber contre les fauteurs de troubles. « Si cela a été une belle soirée ? Je vais remercier les supporters qui sont venus, qui ont joué le jeu et qui ont été exemplaires ce soir parce qu’il ne fait pas mettre tout le monde dans le même bateau. Il faut savoir faire la différence. Mais bon j’ai vu des bouteilles, j’ai vu des briquets, j’ai vu des chargeurs, des choses que j’ai déjà vues contre moi, donc je sais ce que c’est. Nous avons appelé au calme avant le match, moi-même, le président, mais malheureusement il y a toujours certains qui peuvent déraper. Mais on ne pourra pas dire que ce sont des supporters de l’Olympique de Marseille, ces gens n'aiment pas l'OM (...) Moi-même pendant le match je leur ai dit qu’ils abusaient, on sait qu'on est attendus et malheureusement certains continuent. Il faudra des sanctions et des vraies, il faut prendre les décisions (...) On ne peut plus attendre que quelqu'un soit blessé », a prévenu Dimitri Payet. Reste désormais à savoir ce que la LFP va décider suite à ce comportement, mais dans le climat actuel, l'Olympique de Marseille risque quand même de regretter l'attitude de cette minorité.