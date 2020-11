OL : Umtiti ouvert à un départ, Lyon est prévenu

Dans : OM.

A la recherche d’un défenseur central au mercato, l’Olympique Lyonnais a songé à faire revenir Samuel Umtiti cet été.

Dans une interview accordée à RMC, le directeur sportif lyonnais Juninho avait confirmé l’intérêt des Gones à l’égard de Big Sam. « Si tu perds Marçal et qu’il arrive, tu gardes tes trois défenseurs comme il faut. Avec son expérience, Umtiti connaît la maison. Mais à partir du moment où tu regardes le niveau de contrat de ces joueurs, comme à la Juventus ou au Barça, ce n’est pas pour nous » avait expliqué le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. Néanmoins, un prêt avec prise en charge partielle du salaire par le FC Barcelone était espéré. Et cette piste risque d’être relancée puisque selon les informations de Sport, Ronald Koeman a clairement signifié à Samuel Umtiti qu’il ne comptait plus sur lui.

Et alors qu’il s’accrochait jusqu’à maintenant au FC Barcelone, l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais est désormais ouvert à un départ. En effet, le média espagnol indique que Samuel Umtiti étudiera toutes les offres lors du prochain mercato hivernal, et qu’il acceptera de quitter la Catalogne en cas d’offre intéressante. Le média croit toutefois savoir que l’ancien Lyonnais n’est pas prêt à revoir ses exigences salariales à la baisse, et qu’il exigera un projet sportif digne de ce nom pour quitter le FC Barcelone. Comme c’était le cas l’été dernier, l’Olympique Lyonnais est cité comme un prétendant à la signature du champion du monde 2018. Mais les Gones ne sont pas seuls sur le coup puisque l’AS Roma est également dans la course. Le club de la Louve n’a pas encore transmis d’offre, mais suit l’évolution de la situation. Reste maintenant à voir si l’OL, qui a recruté Djamel Benlamri en défense, passera à l’offensive pour s’offrir les services du gaucher.