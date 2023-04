OM : Gueye vers la sortie, Longoria se frotte les mains

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM devra vendre lors du prochain mercato afin de récupérer du cash à réinvestir dans le but de renforcer l’effectif d’Igor Tudor.

Ces derniers jours, il est beaucoup question d’une possible vente de Mattéo Guendouzi, joueur le plus bankable de l’effectif de l’Olympique de Marseille. En cas de grosse proposition, Pablo Longoria ne s’opposera pas au départ de l’international français. Mais le président de l’OM a également l’intention de récupérer du cash grâce aux joueurs actuellement prêtés, et ils sont nombreux, de Konrad de la Fuente à Luis Henrique en passant par Pol Lirola ou encore Arkadiusz Milik et Luis Suarez.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PG22 (@p.gueye24)

De son côté, le journal local La Marseillaise fait le point sur tous les joueurs prêtés par Marseille et le média croit savoir que l’un d’entre eux a de grandes chances de faire l’objet d’un transfert cet été en la personne de Pape Gueye. Prêté sans option d’achat au FC Séville durant le mercato hivernal, l’international sénégalais a tout de suite été installé comme un titulaire dans l’esprit de Jorge Sampaoli. L’ex-entraîneur de l’OM a été remercié par le club andalou, mais Gueye est toujours un titulaire avec le nouveau coach José Luis Mendilibar.

Séville aimerait recruter Gueye cet été

Actuellement treizième de Liga, Séville va se maintenir après s’être fait quelques frayeurs et selon La Marseillaise, le club andalou songe très fortement à garder Pape Gueye. Reste maintenant à trouver un accord avec l’Olympique de Marseille, ce qui est loin d’être fait dans la mesure où Pablo Longoria est assez rude en négociations. Nul doute que pour le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, le président de l’OM réclamera une somme proche de 10 millions d’euros. Une belle plus-value est donc à prévoir pour Marseille, qui avait recruté Pape Gueye en tant que joueur libre à la fin de son contrat au Havre.