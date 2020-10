OL : Un retour à Lyon ? Umtiti n'était pas en jambes

Dans : OL.

Dans le dur depuis plusieurs mois au sein du FC Barcelone, Samuel Umtiti était vraiment courtisé par l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato estival.

À cause d’une blessure à un genou intervenue pendant la Coupe du Monde 2018 avec l’équipe de France, Samuel Umtiti a un peu pourri sa carrière. Mais alors qu’il ne joue plus du tout à Barcelone, le joueur de 26 ans fait son maximum pour revenir à son meilleur niveau. Pour cela, le défenseur central aura besoin de temps de jeu. Une volonté qu’il n'accomplira peut-être pas au FCB, où la charnière Piqué - Lenglet est titulaire. Plus dans les plans du Barça, Umtiti aurait pu signer son grand retour à l’OL l’été dernier. En vain, comme le champion du monde l’explique.

« La rumeur OL lors du dernier mercato ? Il y a eu des discussions rapides, mais il n’y a jamais rien eu quelque chose de concret. Lyon, c’est mon club, c’est ma ville. C’est eux qui m’ont offert la possibilité d’être vu en Europe par des clubs comme Barcelone ou par l’équipe de France. Tout était possible, mais il fallait que je sois opérationnel pour pouvoir parler avec un club. Je ne me voyais pas partir de Barcelone, et encore moins comme ça », a détaillé, sur Canal+, Umtiti, qui reviendra peut-être à Lyon un jour. Peut-être pour boucler la boucle dans son club formateur, d’où il a rejoint le Barça en 2016 contre un chèque de 20 millions d’euros. En attendant, Umtiti va chercher à se relancer de la meilleure des manières à Barcelone.