OL : Il met au défi les supporters de payer Rudi Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Tout comme Bruno Genesio depuis sa nomination, Rudi Garcia ne fait pas du tout l’unanimité chez les supporters lyonnais.

Bien au contraire. Ces derniers pestent publiquement en constatant que l’ancien coach de l’OM, qui crachait bien souvent sur l’OL et son président, est six mois plus tard aux commandes de l’équipe rhodanienne. En plus de cela, au niveau des investissements sur les joueurs ou sur le plan des résultats comme des choix tactiques, difficile de dire que son aventure à Marseille s’est bien terminée. La grogne est donc déjà présente à Lyon, ce qui a le don d’agacer Hervé Penot, pour qui les fans devraient arrêter de se regarder le nombril.

« Rudi Garcia, il faut quand même lui donner la chance de réussir à Lyon. Je comprends que les supporters soient un peu déçus, mais ils ont carbonisé Bruno Genesio, Sylvinho ils n’en pouvaient plus, Garcia arrive mais ils n’en veulent pas. Ils n’ont qu’à prendre l’entraîneur, ils n’ont qu’à le payer ! Puis au bout d’un moment ils le virent, puis ils en mettent un autre. Garcia vient d’arriver. Moi je dis laissez-lui le temps. Imaginons qu’il se plante samedi face à Dijon ça va déjà être la galère absolue. Rudi Garcia, même dans son équipe de l’OM qui n’était pas bonne, j’ai toujours trouvé qu’il insufflait un état d’esprit. Il y avait toujours cette volonté d’aller vers l’avant », a livré le journaliste de La Chaine L’Equipe, persuadé qu’il faut laisser sa chance à Rudi Garcia, et non pas le plomber d’entrée.