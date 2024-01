Négociations très avancées, Giovanni Reyna fonce vers l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En plus de Faris Moumbagna, l’OM pourrait accueillir un second joueur offensif lors de ce mercato hivernal. Des négociations sont très avancées pour la venue de l'international américain Giovanni Reyna.

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille est loin d’être terminé. Décimé par les blessures ainsi que par les joueurs partis défendre les couleurs de leurs sélections à la Coupe d’Afrique des Nations, le club phocéen a déjà recruté Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna. Un latéral gauche titulaire doit encore être recruté pour compenser le transfert de Renan Lodi en Arabie Saoudite… mais ce n’est pas tout. Un joueur créatif est également pisté par l’état-major de l’Olympique de Marseille et l’heureux élu a de grandes chances de se nommer Giovanni Reyna.

Utilisé à 13 reprises depuis le début de la saison avec le Borussia Dortmund, le plus souvent en tant que joker, l’international américain (24 sélections) fait l’objet de négociations « très avancées » entre l’OM et le club allemand selon les informations de Gianluca Di Marzio. Le spécialiste du mercato l’affirme, Giovanni Reyna est très proche de devenir la prochaine recrue des Phocéens à un poste de milieu offensif où les absences de Ndiaye, Sarr, Harit ou encore Ounahi durant cette Coupe d’Afrique des Nations font très mal à Marseille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gio Reyna (@gioareyna)

Depuis le début de la saison, Giovanni Reyna affiche une feuille de statistique totalement blanche (0 but, 0 passe décisive) mais la saison dernière, le jeune Américain de 21 ans s’était montré important au BVB en inscrivant 7 buts et en délivrant 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Le natif de Durham n’a jamais été un titulaire important à Dortmund mais il a eu ses bonnes périodes et dès lors qu’il est en forme, nul doute qu’il s’agit d’un excellent joueur dont la technique peut faire des merveilles. Reyna parviendra-t-il à définitivement lancer sa carrière à Marseille, comme Leonardo Balerdi avant lui alors que l’Argentin était dans une situation similaire au Borussia Dortmund ? Réponse dans les semaines à venir mais à priori, le milieu offensif d’1m85 va devenir la quatrième recrue hivernale du club olympien.