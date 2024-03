José Mourinho à l'OM, tout s'emballe

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Limogé par l'AS Rome, José Mourinho est actuellement libre et le Special One ne cache pas son désir d'entraîner un club la saison prochaine. Marseille frissonne.

José Mourinho a du temps libre depuis sa mise à la porte de la Roma, et l'entraîneur portugais a décidé de suivre de près une de ses grandes passions, les sports mécaniques. Après avoir assisté au Grand Prix d'Arabie Saoudite de Formule 1 il y a deux semaines, il était ce week-end à Portimao où se disputait le Grand Prix du Portugal de MotoGP. Mourinho avait même la lourde tâche d'agiter le drapeau à damiers pour le vainqueur. Mais évidemment, le Special One a été interrogé par les médias sur son avenir, car à 61 ans, il n'a visiblement pas l'intention de commencer à penser à la retraite. Malgré des saisons décevantes qui s'enchainent, José Mourinho n'est pas lassé. « Je suis libre, mais je veux travailler dès l’été prochain. Le football est ma vie, je peux entraîner n’importe où », a précisé José Mourinho. Très vite, les réseaux sociaux se sont enflammés, notamment pour les supporters de l'Olympique de Marseille qui pensent que Mourinho est le successeur idéal de Jean-Louis Gasset sur le banc de l'OM.

Mourinho à l'OM, tout le monde est d'accord

Plusieurs fois, le nom de José Mourinho a été associé à l'OM, probablement autant de fois qu'au PSG, mais dans ses années de gloire, le Special One avait un appétit financier qui rendait sa venue à Marseille totalement impossible. Cependant, la cote de l'ancien entraîneur de Chelsea, Madrid ou bien encore Manchester United, pour ne citer que ces clubs, a baissé et désormais, il pourrait être sensible à une offre de Pablo Longoria. D'autant plus que José Mourinho parle un français parfait, ce qui est toujours un avantage dans notre pays où le syndicat des entraîneurs est toujours rapide à s'attaquer aux coachs étrangers. Pour les habitués du Vélodrome, tout est désormais possible.

Depuis dimanche, le hashtag #MourinhOM est entré dans les tendances, plusieurs gros comptes marseillais relayant cet appel à Pablo Longoria afin qu'il négocie la venue de José Mourinho pour la saison prochaine. « Je lance la propagande #MourinhOM », relaie @Embou13 à ses dizaines de milliers de followers, bientôt imité par @MassiliaZone, @BeOM13 ou bien encore Marwan Belkacem. Il est vrai que la signature de Mourinho dans un club aussi volcanique que l'Olympique de Marseille serait la garantie d'un sacré spectacle. A voir si Frank McCourt et Pablo Longoria sont prêts à prendre ce pari.