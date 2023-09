Nantes-OM ‍: Le grave incident sera étudié le 20 septembre

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A l'occasion du récent match entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille, un supporter de l'OM venu en famille voir le match à la Beaujoire a été victime d'un infarctus après avoir tenté d'empêcher que son fils de six ans soit ennuyé plus longtemps par quelques supporters nantais très agressifs.

La commission de discipline de la Ligue de Football Profesionnel a mis le dossier de ces graves incidents de ce Nantes-OM à l'étude avant de prononcer une sanction. « Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction. La décision sera rendue à l'issue de la séance du mercredi 20 septembre, à 18h, au cours de laquelle l'instructeur remettra son rapport », précise la LFP dans un communiqué. Le FC Nantes a, de son côté, déclenché une enquête afin d'identifier les fauteurs de troubles concernés afin qu'ils soient sanctionnés par la justice civile.