Nantes condamne l'agression lâche d'une famille fan de l'OM

Par Mehdi Lunay

Vendredi soir, le match Nantes-OM a été terni par la violente agression dont ont été victimes des supporters marseillais à la Beaujoire. Le père de famille a subi une crise cardiaque, frôlant la mort. Le FC Nantes condamne officiellement ses supporters.

La Ligue 1 et le football en général sont censés s'apprécier au stade et en famille. Vendredi soir, un évènement est venu gâcher cette vision idéale des choses à Nantes. Certains supporters nantais ont pris une famille à partie pour la simple raison que le fils de 6 ans portait un maillot de l'OM. Selon sa mère, ils ont été victimes d'un véritable « déferlement de violence » dans les tribunes de la Beaujoire avec insultes, crachats tandis que certains urinaient même sur la famille. Dans ce contexte, le père du jeune garçon a été victime de deux infarctus : un au stade et un dans l'ambulance vers l'hôpital. Il est heureusement hors de danger mais l'incident est une très mauvaise publicité pour le club nantais.

Le FC Nantes va porter plainte

Le FC Nantes n'a pas tardé à réagir à ces faits graves dans un communiqué publié ce dimanche matin. Le club de Loire-Atlantique a condamné ces agissements et a même annoncé son intention de porter l'affaire devant la justice lundi. Les Canaris entendent bien coopérer à fond pour trouver et juger les auteurs des faits.

« Le FC Nantes condamne avec la plus grande fermeté les violences inacceptables commises contre une famille supporter de l'OM lors du match Nantes-Marseille vendredi soir. Le club cherche à entrer en contact avec la famille pour lui assurer sa plus grande solidarité. Les images de vidéosurveillance sont en cours d’analyse, une plainte sera déposée dès lundi », a écrit le FC Nantes. Si l'attitude de la direction nantaise envers son propre public a parfois été discutable, on ne peut qu'adhérer à la position ferme prise ce dimanche.