Milik, une erreur impardonnable de l'OM

Par Claude Dautel

Alexis Sanchez n'ayant pas prolongé son contrat à l'OM, les dirigeants marseillais cherchent un grand attaquant pour remplacer l'international chilien. L'ombre d'Arkadiusz Milik fait son retour dans les couloirs du Vélodrome.

Pablo Longoria avait signé un coup de génie en négociant l’été dernier la venue d’Alexis Sanchez, laissé libre par l’Inter. L’OM et la star chilienne s’étaient entendus pour un contrat d’un an sans option pour une prolongation, Marseille ne voulant pas s’engager très longtemps pour un joueur très bien payé et qui sortait d’une saison compliquée, tandis qu’El Nino Maravilla voulait lui en savoir plus sur la compétitivité de son nouveau club. Malheureusement, si l’Olympique de Marseille a vite compris qu’il fallait négocier une prolongation de contrat, Alexis Sanchez n’a pas accepté. Autrement dit, à un mois jour pour jour de l’entrée en lice de l’équipe de Marcelino dans les barrages de la Ligue des champions, l’OM se cherche toujours un buteur de haut niveau. Si le dossier Alexis Sanchez n’est pas refermé, les rumeurs ne sont pas bonnes. Et, certains se demandent si Pablo Longoria n’a pas eu tort en poussant Arkadiusz Milik à la Juventus un peu trop rapidement.

Milik aurait été parfait avec Marcelino

Prêté avec option d’achat à la Juventus l’an dernier, le buteur international polonais a été définitivement transféré au club italien moyennant 6,3 millions d’euros. De quoi donner d’énormes regrets à Jonatan MacHardy. « Quand même, je regrette Arkadiusz Milik que l’OM a vendu pour une bouchée de pain, franchement 6 millions d’euros pour un tel attaquant. J’ai un énorme regret, il aurait été parfait dans une attaque à deux. Avec Marcelino qui joue avec deux attaquants, Milik ça aurait été du pain béni et je pense qu’il aurait fait des ravages. Là, il y a urgence », a fait remarquer le consultant de l’After Foot sur RMC. Impossible de réécrire l'histoire pour l'Olympique de Marseille où les supporters comptent, eux, sur un nouveau tour de magie de Pablo Longoria.