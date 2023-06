Milik, le problème de l’OM bientôt réglé ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté cette saison à la Juventus Turin, Arkadiusz Milik pourrait vite devenir un problème majeur du mercato de l’OM cet été.

Et pour cause, en prêtant Arkadiusz Milik à la Juventus Turin l’été dernier, Pablo Longoria pensait se débarrasser de l’international polonais et de son imposant salaire de manière définitive. En raison de sa pénalité de points et de sa non-qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, la Juventus Turin n’est toutefois pas pressée de recruter l’ancien buteur de Naples, malgré ses neuf réalisations en Série A cette saison.

Milik entre la Juventus et la Lazio ?

Le cas Milik pourrait vite devenir problématique pour l'OM car pour Pablo Longoria, il n’est pas question de conserver l’ex-numéro neuf de l'Olympique de Marseille, au salaire colossal. A en croire les informations de La Provence, il y a toutefois peu de chances que ce dossier bloque le mercato marseillais. Et pour cause, la belle saison d’Arek Milik à la Juventus Turin a suscité des convoitises et des intérêts.

Le quotidien marseillais croit savoir que la Lazio Rome qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, est très intéressée par l’idée de recruter le Polonais lors du prochain mercato. « Lundi soir, un proche du dossier prévoyait un dénouement rapide » explique même le quotidien pro-OM, qui ajoute par ailleurs que la Juventus Turin, qui a décidé de ne pas lever l’option d’achat à 7 millions d’euros pour Arkadiusz Milik, ne devrait pas en rester là.

Le club piémontais qui aimerait diminuer le montant du transfert de l’attaquant de l’OM, souhaite le garder. Milik se plait à Turin et fait de la Juve sa priorité. Il y a donc peu de chances de voir l’ancien Napolitain revenir à Marseille à la reprise de l’entraînement en juillet. Pablo Longoria se démène de son côté pour boucler ce départ au plus vite afin d’avoir une plus grosse marge de manœuvre pour son mercato.