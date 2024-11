Messi encense Balerdi à l’OM, les réponses sont terribles

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Ex adversaires en France et désormais coéquipiers en sélection, Lionel Messi et Leonardo Balerdi ont le même objectif. L’octuple Ballon d’Or donne des conseils au joueur de l’OM, ce qui a provoqué des réactions salées.

Leonardo Balerdi et Lionel Messi ont été adversaires ces dernières années, lorsque l’un défendait le maillot de l’Olympique de Marseille et l’autre du Paris Saint-Germain. L’octuple Ballon d’Or, désormais à l’Inter Miami en MLS, côtoie maintenant l’ancien du Borussia Dortmund en sélection argentine. Les deux hommes ont été convoqués par Lionel Scaloni pour le rassemblement du mois de novembre, et le défenseur central de 25 ans a évoqué le rôle de Messi en sélection, confirmant qu’il est de bons conseils avec lui : «Leo me demande d’être calme et de jouer de la même manière qu’en club, c’est la clé. Evidemment, il faut s’adapter à l’adversaire. Mais il me demande toujours de me donner à 100%, de jouer comme en club pour que je puisse m’établir sur le long-terme avec la sélection», a-t-il assuré face aux journalistes dans des propos rapportés par beIN Sports.

Balerdi conseillé par Messi, il ne regarde pas l’OM

🇦🇷 Balerdi : "Messi m'a demandé de jouer comme je le fais en club" #Interview #beINSPORTS pic.twitter.com/OdMiLsgVWH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 14, 2024

Dans cette vidéo du média qatari publiée sur son compte X (anciennement Twitter) officiel, plusieurs supporters ont ainsi titillé leur joueur, qui a été promu capitaine de l’OM par Roberto De Zerbi durant l'intersaison mais dont le début de la saison n’est pas du même acabit que l’exercice précédent pour le moment : «La preuve qu’il n’a jamais regardé un de tes matchs à Marseille», «Franchement ne joue pas comme tu le fais en club», «L’Argentine est dans la merde s’il joue comme à Marseille cette saison» ou encore «Messi ne regarde pas le De Zerbi Ball» sont les principales réactions que l’on peut lire en commentaires sous la publication. Avec trois sélections au compteur depuis ses débuts avec l’Albiceleste il y a quelques années, il va devoir prouver sa valeur dans les jours à venir pour retrouver confiance et revenir à l’OM avec plus de certitudes dans son jeu pour digérer son nouveau statut sur la Canebière.