Messi à l'OM, ce n'est pas une blague

Par Corentin Facy

Il n’est pas question ici de Lionel mais de Rayane Messi, jeune pépite de Dijon (16 ans) qui cartonne en National et qui figure dans le viseur de Lille et de l’OM dans l’optique du mercato.

Du haut de ses 16 ans, Rayane Messi est en train de se faire un nom en National, et pas uniquement car il est l’homonyme du sextuple Ballon d’Or passé par Barcelone et le Paris Saint-Germain. Auteur de 5 buts en 15 matchs cette saison, il a récemment été appelé en Equipe de France des moins de 17 ans, où son talent a été salué. Dans le dur financièrement, Dijon s’est résolu à vendre son international français (8 sélections, 4 buts). L’été dernier, Lens avait tenté de l’attirer pour 400.000 euros, mais le club bourguignon attend désormais près de 5 millions d’euros pour le vendre selon les informations de L’Equipe. Le quotidien national révèle que plusieurs clubs de Ligue 1 sont sur les rangs. C’est notamment le cas de Lille qui en fait « une priorité » absolue dans l’optique du prochain mercato estival.

Strasbourg est également sur le coup… au même titre que l’Olympique de Marseille, très attentif aux performances de celui qui est décrit comme un « phénomène » dans les colonnes du quotidien. Rayane Messi n’est pas uniquement suivi en France. L’Angleterre a également entendu parler de ce jeune attaquant de couloir, dont la préférence va pour le côté gauche mais qui peut également évoluer à droite. Les principaux concurrents de Lille et de Marseille ne sont toutefois pas les clubs de Premier League, mais ceux de Bundesliga selon L’Equipe, qui indique que Leipzig, Dortmund et le Bayern Munich sont dans les starting-blocks pour accueillir Rayane Messi, toujours sous contrat aspirant, lequel court jusqu’en 2025 avec Dijon. Reste maintenant à voir qui va rafler la mise pour cette pépite en devenir du football français, qui pourrait devenir célèbre dans les mois et les années à venir et pas uniquement pour son nom de famille.