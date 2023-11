Mercato ‍: Une star japonaise attendue à l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet été, la Lazio pensait réaliser le gros coup du mercato en recrutant la star japonaise Daichi Kamada. Mais l’ancien meneur de jeu de Francfort n’a pas réussi à s’imposer en Italie et sa situation suscite l’intérêt de l’OM.

En fin de contrat avec Francfort, la star du football japonais s’est tardivement engagée en faveur de la Lazio Rome lors du mercato estival. Un gros coup pour l’équipe de Maurizio Sarri, qui a récupéré un joueur auteur de 16 buts et de 7 passes décisives toutes compétitions confondues en 2022-2023. A l’époque, de nombreux clubs s’étaient intéressés à la situation de Daichi Kamada, avant de faire demi-tour en raison des exigences très fortes de son entourage concernant le salaire et les primes à la signature.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par S.S. Lazio (@official_sslazio)

La Lazio a finalement raflé la mise mais pour l’heure, le Japonais de 27 ans n’a pas confirmé son statut de star du football asiatique à Rome. A tel point que la question d’un départ dès le mercato hivernal se pose, à en croire les informations du journal transalpin Il Messagero. En toute logique, cette situation attise la curiosité de plusieurs clubs européens… dont l’Olympique de Marseille. A l’affût de bonnes opportunités pour renforcer son secteur offensif à moindre coût, Pablo Longoria a les yeux rivés vers la Lazio et verrait positivement la signature de Kamada dans la cité phocéenne.

L'OM très intéressé par le profil de Kamada

En juin 2023, le profil de Kamada plaisait déjà beaucoup à l’état-major de l’OM mais les prétentions salariales du joueur et de son entourage avaient refroidi le board phocéen. Qu’en sera-t-il au mercato hivernal, après une première partie de saison délicate à la Lazio (1 but, 1 passe décisive) ? Pablo Longoria a visiblement la volonté de prendre le pouls dans ce dossier et de passer à l’action s’il voit une ouverture et une possibilité de rafler la mise pour un prix raisonnable. Tout cela dans un contexte où Marseille risque de perdre Ounahi, Harit, Ndiaye ou encore Sarr dans le secteur offensif durant la CAN en janvier.