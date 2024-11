Luis Campos comme un « ‍voyou ‍», l'OM attend une sanction

Dans : OM.

Par Claude Dautel

On se souvient de la colère de Mehdi Benatia à la mi-temps du match OL-OM, ce qui a valu une longue suspension au dirigeant marseillais. Après le show Luis Campos contre Lens, certains espèrent que le conseiller parisien va lui aussi dérouiller.

Il y avait de la tension dans l'air à la mi-temps du match entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens, même si l'on a eu du mal à bien comprendre. Alors que les deux équipes étaient dans le couloir menant vers les vestiaires, Luis Campos s'est emporté contre un Lensois en hurlant contre lui, exigeant en anglais que ce dernier « se taise ». Etonné, Florent Sotoca est venu parler au dirigeant parisien : « Pourquoi tu cries comme ça ? Eh ! Pourquoi il crie comme ça ? Il peut parler comme ça à un joueur ? Pourquoi fait-il le mec à crier comme ça ? ». Et, comme on le voit sur les images de Beinsports, Brice Samba est venu pour calmer les choses en exprimant poliment son désaccord à Luis Campos : « On ne parle pas comme ça. Vous ne pouvez pas nous dire de fermer nos gueules. Montrez l’exemple. Vous êtes président (sic), vous n’avez pas le droit de parler comme ça. » Cela en est resté là, mais du côté de l'Olympique de Marseille, on espère désormais que Luis Campos sera sanctionné comme l'avait été Mehdi Benatia après son dégoupillage lors d'OL-OM, même si ce dernier s'en était pris, lui, à l'arbitre, ce qui n'était pas le cas de Luis Campos.

Luis Campos hurle, les réseaux sociaux s'énervent

Sur FootballClubdeMarseille, média proche de l'Olympique de Marseille, on attend à présent que le conseiller de Nasser Al-Khelaifi soit sanctionné et que l'attitude de ce dernier soit jugée aussi durement que l'avait été celle de Mehdi Benatia. « Luis Campos a piqué une énorme colère dans le couloir du Parc des Princes à la mi-temps du match face au RC Lens… Etrangement, son cas ne fait pas autant de bruit que celui de Mehdi Benatia », constate FCM, qui n'a pas pardonné le fait que le conseiller sportif de l'OM se soit fait traiter de « voyou » par certains consultants. Et Mohamed Toubache-Ter est sur la même longueur d'onde suite à l'incident intervenu à la pause du match PSG-Lens. « Nous verrons si les consultants tv qualifieront ce monsieur de « voyou », parleront de « méthodes de voyou ». A bon entendeur », a lancé le spécialiste du mercato sur les réseaux sociaux. Tout dépendra du rapport qui aura été fait par le délégué de la LFP et les arbitres, ces derniers n'étant pas impliqués dans cette joute verbale.