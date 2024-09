OM ‍: Benatia traité de « ‍voyou ‍», Marseille se révolte

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les réactions se multiplient après la prise de parole de Mehdi Benatia au sujet de l’arbitrage de Monsieur Bastien lors du match OL-OM. Applaudi par les supporters marseillais, le conseiller de Pablo Longoria se fait par ailleurs dézingué par un bon nombre d’observateurs avec des mots très durs.

A la mi-temps puis à la fin du match, Mehdi Benatia s’est fait remarquer dimanche lors de l’Olympico entre Lyon et Marseille. Le conseiller sportif de Pablo Longoria ne supporte plus ce qu’il considère comme des erreurs d’arbitrage à l’encontre de l’OM depuis le début de la saison, et c’est Monsieur Bastien qui en a pris pour son grade dimanche au Groupama Stadium. L’arbitre de la rencontre a d’abord subi le coup de pression de l’ancien défenseur de la Juventus Turin à la mi-temps, avant d’être publiquement critiqué par ce dernier au micro de DAZN à l’issue de la partie remportée par l'Olympique de Marseille au terme d’un match fou (2-3). Les propos de Mehdi Benatia lui ont valu d’être convoqué par la commission de discipline de la LFP, qui tranchera si cela mérite une sanction ou non. Pour Stephen Brun, il est clair que oui comme l’a fait savoir le consultant du Super Moscato Show sur RMC.

« Tout ce que l’on a vu dimanche à Lyon, c’est tout ce qu’on ne veut plus voir dans le football. C’est tout ce qui contribue au climat délétère en tribunes autour des arbitres. Ce que Benatia a fait, ça continue à perpétuer cette haine et ce non-respect des arbitres. Le mec, c’est le représentant de l’Olympique de Marseille, quand on sait qu’à l’OM, ça peut partir très vite en tribunes, avec les propos de Benatia, la conclusion c’est qu’aujourd’hui Monsieur Bastien ne peut plus aller arbitrer au Vélodrome parce qu’il y a un risque pour lui. Ces méthodes de voyous, tous les plus grands dirigeants français ont fait ça : intimider dans le couloir, etc. Il faut que ça s’arrête. Et lui il revient au micro après la victoire en disant que tout était prémédité avec l’arbitre, il faut arrêter ces conneries » a lancé le consultant, révolté par l’attitude et les propos de Mehdi Benatia. Mais en glissant le mot « voyou » dans son argumentaire, le consultant de RMC a provoqué la furie des internautes sur X.

Des méthodes de « voyous », Stephen Brun excite les Marseillais

« De voyous ? » s’est interrogé Santi Aouna, journaliste spécialisé sur le mercato et qui ne valide pas du tout la comparaison osée par Stephen Brun. Le compte insider La Minute OM s’est également indigné. « Vous méritez des poursuites ! " méthodes de voyous " ? Vous êtes sérieux ? C’est quoi qui vous dérange dans le fond chez Medhi Benatia ? » se demande le compte X, toujours bien informé sur l’actualité du club olympien. « Medhi Benatia, collez-lui un procès au c… Ces gens se permettent de vous qualifier de « voyou » faut leur faire comprendre via la justice qu’il y a des limites à ne pas dépasser ! » s’est de son côté exprimé l'informateur mercato Mohamed Toubache-Ter. « Mamaaaa mais la honte faut aller consulter », « Voyou ? @OM_Officiel fait ce que tu dois faire » ou encore « Des méthodes de quoi ?!?! Pardon ? Mais tu te prends pour qui le basketteur là ? Va au bout de ton propos tiens… » peut-on lire sur X, où Stephen Brun prend très cher après sa prise de position au sujet de Mehdi Benatia. L’OM de son côté n’a pas officiellement réagi et n’a sans doute pas la volonté d’envenimer les choses avant le passage de son dirigeant face à la commission de discipline de la LFP.