Longoria obligé de se calmer avec les millions de McCourt

Par Corentin Facy

Depuis quelques matchs, Issa Kaboré a bousculé la concurrence et a grillé Nuno Tavares dans la hiérarchie des pistons à l’OM. Pablo Longoria rêve de le recruter, mais son prix est impossible pour le club phocéen.

Remplaçant depuis le début de la saison, Issa Kaboré s’est révélé en avril. Titulaire contre Troyes, Lyon et Auxerre, le latéral droit prêté par Manchester City a grillé Nuno Tavares dans la hiérarchie des pistons aux yeux d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille. Il faut dire que Jonathan Clauss est également capable d’évoluer à gauche tandis que Kaboré a apporté du dynamisme et de l’insouciance à droite.

Le seul hic pour Pablo Longoria, c’est que le Burkinabé n’est que prêté par Manchester City. Et au moment de négocier le prêt du joueur la saison dernière, Pablo Longoria a accepté un montant assez dingue en ce qui concerne l’option d’achat puisque l’OM devra payer 20 millions d’euros s’il veut recruter Issa Kaboré à la fin de la saison. A en croire les informations de Foot Mercato, il a d’ores et déjà été acté en interne que Marseille ne paiera pas ce prix pour s’attacher les services d’Issa Kaboré. En effet, ce tarif est jugé « beaucoup trop haut » pour les finances olympiennes. L’hiver dernier, l’OM a prouvé qu’il était capable d’investir de grosses sommes sur le marché des transferts en dépensant 32 millions d’euros pour Vitinha.

Mais ces investissements resteront rares et ciblés de la part de Pablo Longoria, qui n'a pas non plus le feu vert de Frank McCourt pour dépenser à tout va. Reste maintenant à voir comment s’écrira l’avenir d’Issa Kaboré, lequel a fait savoir la semaine dernière en conférence de presse qu’il souhaitait rester à Marseille. Trois options sont possibles : soit l’ancien Troyen va repartir à Manchester City, soit Pablo Longoria va convaincre le club anglais de prêter une seconde année le joueur ou alors de revoir à la baisse son énorme option d’achat. Rien n’est encore exclu pour l’avenir d’un joueur de 21 ans prometteur et qui se révèle sur le tard à l’OM.