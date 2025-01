Longoria « ‍ado attardé ‍», Sébastien Tarrago présente ses excuses

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Commentant l'intervention de Pablo Longoria après le match OM-Strasbourg, Sébastien Tarrago avait évoqué une réaction « d'ado attardé ». Le journaliste de L'Equipe a reconnu avoir été trop loin.

Le plateau de L'Equipe du Soir était chaud dimanche soir, quelques minutes après la fin de la rencontre de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et Strasbourg. Le débat lancé par Carine Galli concernait l'intervention de Pablo Longoria sur DAZN, le président de l'OM ayant crié au scandale contre l'arbitrage, estimant que le club phocéen était victime d'un complot. Le débat a fait rage concernant la spectaculaire sortie du patron de l'Olympique de Marseille et c'est là que Sébastien Tarrago a fait une sortie fracassante. Ironiquement, le journaliste de L'Equipe s'en est directement pris à Pablo Longoria : « Quand tu diriges un club de 500 ou 600 millions d’euros de budget, même si tu es un jeune président, tu as le droit d’avoir des comportements qui ne sont pas ceux d’un adolescent attardé ». Avec du recul, notre confrère admet être allé un peu loin.

Le journaliste de L'Equipe avoue s'être embourbé

Hier, j'ai voulu exprimer l'idée que l'attitude des dirigeants marseillais manquait de hauteur et qu'ils développpaient une réflexion infantile. Au final, c'est moi qui me suis embourbé. Mon expression était maladroite et malvenue. Mes excuses à ceux que cela a pu offenser. — Tarrago sebastien (@starragolequipe) January 20, 2025

Alors que les réseaux sociaux se déchainaient contre lui, avec souvent des menaces et des injures nauséabondes prononcées par des supporters de l'OM, Sébastien Tarrago est revenu sur ses propos. « Hier, j'ai voulu exprimer l'idée que l'attitude des dirigeants marseillais manquait de hauteur et qu'ils développaient une réflexion infantile. Au final, c'est moi qui me suis embourbé. Mon expression était maladroite et malvenue. Mes excuses à ceux que cela a pu offenser », a expliqué le journaliste de L'Equipe, faisant ainsi amende honorable. Du côté de l'Olympique de Marseille, on n'avait pas officiellement réagi à cette déclaration tenue en direct sur l'antenne de la chaîne sportive, même si on sait que du côté des dirigeants phocéens, on est très susceptible actuellement.