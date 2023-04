Le vestiaire de l’OM plombé par le mercato, l’annonce forte

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs semaines, l’OM marque le pas dans la course à la deuxième place et enchaine les résultats en demi-teinte.

Victorieux à Reims avant la trêve internationale, l’Olympique de Marseille vient d’enchaîner deux matchs nuls consécutifs, face à Montpellier et Lorient. L’équipe d’Igor Tudor a clairement marqué le pas dans la course au podium et au titre et n’est plus le dauphin du PSG. Dépassé par Lens, l’OM va devoir redoubler d’efforts dans le sprint final pour retrouver sa deuxième place, directement qualificative pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Le mercato impacte la fin de saison de l'OM

Cette baisse de régime peut s’expliquer par un aspect physique, mais pas uniquement. Plusieurs joueurs semblent totalement avoir la tête ailleurs ces derniers mois, et les deux exemples les plus criants sont certainement ceux de Jonathan Clauss et de Mattéo Guendouzi. Sur l’antenne de RMC, le journaliste Daniel Riolo a justement évoqué les situations des deux internationaux français. Et pour l’éditorialiste, le mercato à venir joue son rôle dans la mauvaise passe des deux cadres de l’OM.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matteo Guendouzi (@matteoguendouzi)

« On dit que Clauss a mal pris sa non-sélection avec l'équipe de France, OK très bien, mais on est en avril, il va revenir à un moment ou pas ? Guendouzi, tout va bien, il va à la Coupe du monde et participe à l'aventure, mais quand il revient, il disparaît. C'est quoi l'histoire des mecs qui d'un coup ne sont plus au niveau ? Une saison, ça dure un an, pas trois mois » a estimé le journaliste de l’After Foot avant de poursuivre.

Clauss et Guendouzi ont la tête ailleurs

« Le mercato de l’OM ? Un mec comme Guendouzi ça fait quelques semaines qui se demande ce qu’il doit faire, il doit se poser des questions. Clauss la même, il reste il ne reste pas, il ne sait pas, il doit se poser des questions là-dessus. Il y a beaucoup de joueurs qui se posent des questions » a analysé Daniel Riolo, pour qui il est donc possible que le mercato à venir influence déjà la fin de saison de l’Olympique de Marseille, avec plusieurs joueurs qui se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Ce n’est pourtant pas le moment de penser à sa situation personnelle alors que l’OM a encore la deuxième place à jouer dans ce sprint final…