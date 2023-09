Le rugby au Vélodrome, Marseille n’avait jamais vu ça

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La passion au Vélodrome, tout Marseille la connait. Pour le rugby, il y a toutefois eu des scènes jamais vues dans l'enceinte de l'OM le week-end dernier.

La Ligue 1 va reprendre ses droits ce week-end, mais le football va devoir lutter avec le rugby, dont la Coupe du monde en France bat son plein. L’occasion de voir les stades habituellement réservés au ballon rond, se transformer pour recevoir celui ovale. A Marseille, le Vélodrome est habitué à cela, avec des matchs du Top14 de Toulon ou du XV de France qui peuvent avoir lieu dans l’enceinte habituellement réservée à l’OM. Le week-end dernier, deux chocs avaient lieu avec celui entre l’Angleterre et l’Argentine, puis l’affrontement entre l’Afrique du Sud et l’Ecosse. Cette dernière rencontre a provoqué des files d’attentes jamais vues dans les travées du Vélodrome, même pour les plus grandes affiches. Le comité organisateur de la Coupe du monde a même du s’expliquer devant ce qui a été appelé une « pénurie de bière ». La chaleur suffocante du week-end dernier a en effet provoqué des attroupements incroyables, et des conséquences sur les fûts de bière qui avaient du mal à se réfrigérer.

80.000 boissons vendues

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rugby World Cup France 2023 (@rugbyworldcupfrance2023)

La consommation a été incroyable, et a dépassé tous les records jamais enregistrés lors de tels évènements. « On a été confrontés au phénomène d’une canicule intense en septembre. Nous avions prévu des volumes suffisants pour aller au-delà des records observés dans d’autres Coupes du monde. Mais là, c’est allé très au-delà. A Marseille, le record remontait à un match du Top14 où 50.000 gobelets avaient été vendus. Dimanche, 80.000 gobelets ont été vendus à Marseille. Nous ne manquions pas de stocks, mais avec la chaleur, les fûts ont eu du mal à être réfrigérés, ce qui a généré des files d’attente », a expliqué à L’Equipe Julien Collette, l’un des organisateurs de ce Mondial. Une soif record qui devrait se calmer avec des températures plus clémentes à venir, même s’il faudra certainement faire le plein en vue du match de la semaine prochaine entre la France et la Namibie.