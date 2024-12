Le PSG lutte avec les cadors, l’OM invité sur le dossier

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Annoncé dans le viseur de grosses écuries européennes, le milieu offensif de River Plate Franco Mastantuono plaît notamment au Paris Saint-Germain. Cela n’a pas empêché Renato Civelli de conseiller le profil de son compatriote argentin à l’Olympique de Marseille.

Connu pour ses compétences sur le marché des transferts, Pablo Longoria ne restera sans doute pas les bras croisés cet hiver. A la demande de l’entraîneur Roberto De Zerbi, le président de l’Olympique de Marseille va tenter de renforcer le secteur défensif, sans s’interdire un joli coup en cas d’opportunité. Le dirigeant a justement reçu un tuyau de la part de Renato Civelli. L’ancien Marseillais a conseillé au club phocéen de se pencher sur le milieu offensif de River Plate Franco Mastantuono.

🇦🇷"L'#OM devrait se pencher sur Mastantuono de River... c'est un monstre !"



Le bon plan mercato de Renato #Civelli au poste d'attaquant ! #MercatOM #Mercato pic.twitter.com/1IgFvvUZjz — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 5, 2024

« Il y a un petit joueur à River Plate qui s'appelle Mastantuono. C'est un monstre, a lâché l’Argentin contacté par Football Club de Marseille. Il a 17 ans, c'est un ailier ou meneur de jeu. Je pense qu'il faut aller le chercher maintenant, parce que dans un an il ira au Real Madrid ou à Manchester City. C'est incroyable. Il joue depuis six mois dans l'équipe première de River Plate. Et même aujourd'hui, je pense qu'il est déjà cher. » En effet, le compatriote de Renato Civelli ne fait plus partie des joueurs à la portée de l’Olympique de Marseille.

Une piste inaccessible pour l'OM

Déjà coté sur le marché des transferts, le jeune talent a tapé dans l’œil de grands clubs en Europe. Des formations comme le FC Barcelone, Chelsea, Arsenal, Manchester City et surtout le Real Madrid, dont il était annoncé proche cet été, suivent son évolution de près. On parle également d’un intérêt du Paris Saint-Germain pour Franco Mastantuono, dont le contrat contient une clause libératoire à 45 millions d’euros. La presse argentine évoquait récemment une éventuelle proposition parisienne en vue du mercato hivernal. Autant dire que l’Olympique de Marseille ne joue pas dans la même cour.