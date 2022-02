L1 : L'OM renverse Angers avec un Milik en feu !

Dans : OM.

Par Alexis Rose

23e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - SCO Angers : 5-2.

Buts : Milik (18e, 70e, 78e), Gerson (21e) et Under (85e) pour l’OM ; Fulgini (8e) et Bentaleb (11e) pour Angers.

Dans un match complètement fou, l’Olympique de Marseille a finalement réussi à renverser Angers (5-2), grâce notamment à un triplé d’Arkadiusz Milik.

Trois jours après sa défaite dans l’Olympico contre Lyon, l’OM avait à coeur de réagir devant son public. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que Marseille ne pouvait pas plus mal débuter sa rencontre. Puisqu’Angers ouvrait la marque par l'intermédiaire de Fulgini (0-1 à la 8e) avant de doubler la mise via Bentaleb (0-2 à la 11e). Un début de match catastrophique, à l’image de la deuxième période des Marseillais contre l’OL. Mais cette fois-ci, le groupe de Jorge Sampaoli sonnait la révolte, et en l’espace de trois minutes, l’OM revenait complètement dans la partie. D’abord avec un but de Milik, qui trompait Petkovic d’une balle piquée après un service de Guendouzi (1-2 à la 18e). Puis avec Gerson, qui fusillait le gardien du SCO d’un tir croisé du gauche (2-2 à la 21e). Suite à ce début de match canon, le score ne bougeait plus jusqu’à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, l’OM continuait de poser sa patte sur Angers, et c’est Milik qui mettait finalement les siens sur de bons rails. Profitant d’une erreur de la défense du SCO, le buteur polonais marquait de la tête pour donner l’avantage à l’OM (3-2 à la 70e). Avant d'inscrire un triplé quelques minutes plus tard, d’un tacle rageur après un joli centre d’Under (4-2 à la 78e). En fin de match, l’attaquant turc enfonçait même le clou d'une belle volée du gauche (5-2 à la 85e) pour offrir un succès XXL à son OM.

⏱️90'+3 | #OMSCO 5⃣-2⃣

Grâce à cette victoire renversante dans un Vélodrome chaud bouillant, Marseille remet donc les pendules à l'heure. Provisoirement deuxième du championnat de France avec ses 43 points, l'OM colle donc une grosse pression sur ses concurrents dans la course au podium, comme Nice, Rennes ou Lyon.