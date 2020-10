OM : Vilas-Boas dézingue L'Equipe sur le mercato raté de Marseille

Dans : OM.

L'entraîneur portugais de l'Olympique de Marseille n'a pas apprécié de lire dans L'Equipe qu'il estimait que le mercato de l'OM n'était pas bon.

Profitant ce mercredi de la présentation officielle par l’Olympique de Marseille de Michaël Cuisance, André Villas-Boas a voulu évoquer un article publié dans l’édition du jour de L’Equipe. Le média sportif affirmait que le coach de l’OM n’était pas satisfait des choix faits par Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria lors de ce marché des transferts. De quoi faire réagir AVB, qui estime que le quotidien spécialisé est probablement le seul à penser cela des renforts qui ont signé à Marseille cet été.

« Oui on a fait un mercato qui est très bien, mais évidemment pas pour le journal L’Equipe, a directement balancé, avec un sourire ironique, André Villas-Boas, avant de dire pourquoi le média sportif avait tort de dire que le marché des transferts lui avait, soi-disant fortement déplu. On a très bien fait en faisant signer des jeunes joueurs dynamiques, cela change un peu de ce qui a été fait dans le passé ici. On revient à un mercato très très fort pour le futur. Et cela démontre plusieurs choses, la première c’est que le travail qui a été fait avant avec Albert (Valentin) et Andoni (Zubizarreta), et maintenant avec Pablo (Longoria) et toute la cellule de recrutement est bon. Comme vous le savez, on a raté le transfert de Joakim Maehle, de Genk, à cause d’un changement des conditions dans les dernières minutes (...) On est content du mercato, on a des nouveaux joueurs qui s'ajoutent à ceux qui nous ont qualifié pour la Ligue des champions (...) Je fais confiance à Dario Benedetto, c’est notre qualité de jeu qui n’est pas bonne actuellement, pas lui. » Une pierre jetée dans le jardin de L’Equipe qui affirmait qu’André Villas-Boas était très mécontent du rendement de l’attaquant argentin qu’il avait fait venir à l’Olympique de Marseille